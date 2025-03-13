罗暎锡PD开通IG，未PO文已有十万粉丝！与崔宇植合照变身新晋网红，李泳知sense转发「等你开团购酵素」

金牌PD罗暎锡今日开通个人IG帐号，并在限动公开多张照片，立即获得「出差十五夜」和李泳知转发调侃，还未正式PO文已吸引到十几万粉丝！

罗暎锡IG帐号为「egg_naaahhh」，发布的前几个限动是在圣水洞热门商铺品尝美食、试戴首饰，写道：「全部吃完才拍的。 消失的才是最好吃的！」还打卡了某美妆品牌於哈利波特的联名卖场，穿上魔法袍、拿著魔杖拍下认证照。







还与演员崔宇植合照，留言说「与崔宇植在圣水洞」：



另一张照片里，罗暎锡手里拿著一只小熊人偶，写道：「明天开始要挂在包包上。」这只人偶前几天刚刚出现在崔宇植IG限动，不知是不是即将要发行的联名款呢？



最后一个更新又是美食，留言说：「青阳猪颈肉意大利面，宇植啊，谢谢款待。」



随后，「出差十五夜」立即在官方IG转发罗暎锡的限动，写道：「这是怎么回事...？ 正直的名字，请多多追踪。」还标记了一起拍摄综艺节目的宥真和李泳知：「宥真在看吗？」「李泳知关注了NA... 泳知呀~谢谢」





李泳知也在IG限动PO出罗暎锡IG帐号的截图，写道：「听说暎锡哥作为网红火热出道了。 期待开酵素团购的那一天。」因为不少网红积累人气之后都会推出酵素团购，网友纷纷称赞李泳知的发言幽默又有sense。



据推测，该帐号最近才创建，目前并无特别的贴文，截至13日下午5点已有11万粉丝。 去年10月，罗PD甚至举办了粉丝见面会，受欢迎程度不输艺人。

此外，由罗PD执导的《Biong Biong地球娱乐室》第三季确定将於4月25日播出。 本季的拍摄地点为阿拉伯联合大公国阿布达比和葡萄牙里斯本，未播出前就已引发热烈关注。

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