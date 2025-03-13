金秀贤开始遭广告界切割，或面临200亿违约金！消费者发起抵制，CJ集团不续约、多品牌下架代言照暂停宣传

演员金秀贤近日被爆出曾与未成年时期的已故演员金赛纶交往，令与他合作的广告商和电视台陷入紧急状态。 尽管其经纪公司强调「毫无根据」，但随著更多爆料出现，外界推测若这些指控被证实，金秀贤恐将面临天文数字的违约金。

YouTube频道「横竖研究所」近日接连爆料，援引金赛纶遗属的说法，称金赛纶从未成年时期15岁开始与金秀贤交往长达六年; 金秀贤公司签约金赛纶，在她酒驾后代为支付7亿韩元给电视剧制作方，之后未与金赛纶续约，并在她暂停活动期间催还债，令她压力巨大。 感到惊慌失措的金赛纶试图联络金秀贤，但未能成功取得联系。

对此，金秀贤公司只回复称以上说法没有事实根据，未做进一步说明。 无论真实性如何，此番争议已对金秀贤的形象产生严重的负面影响，进一步波及他的广告代言。



金秀贤手握16个代言，包括国际奢牌Prada、英伦香氛品牌Jo Malone London、韩国连锁超市Homeplus、新韩金融、家电品牌福库CUCKOO、服装品牌BENCH、户外品牌Eider、高级自助火锅Shabu All Day、美妆品牌DECORTE（黛珂AQ）和Dinto等等，横跨众多领域。

目前为止，Eider和Shabu All Day已从官网和官方IG帐号移除金秀贤照片; Homeplus应用程式首页原先展示的金秀贤照片也已移除; Dinto表示全体员工正在确认事实关系，并已暂停所有与金秀贤相关的宣传计划。 CJ集团旗下烘焙品牌多乐之日也於今日宣布，在金秀贤被质疑与未成年金赛纶交往之后，已决定本月合约到期后不再续约。





与此同时，线上社群也在疯传金秀贤代言品牌的列表，部份消费者甚至发起抵制行动。

业内人士透露，金秀贤的广告代言费每年平均约为5亿至10亿韩元。 通常，明星在签订代言合约时会写明，若因社会争议等负面事件导致品牌形象受损、违反「维持品位的义务」，需支付2至3倍的违约金。 因此，若此事件未能圆满解决，金秀贤可能面临高达200亿韩元的赔偿金额。

不仅如此，金秀贤正在参与拍摄的MBC综艺节目《Good Day》也涌入大量要求他下车的观众留言，正在拍摄的Disney+新剧《山寨人生》能否顺利播出亦是未知数。 据韩媒，金秀贤原计划参加今日在首尔进行的《Good Day》录制，但已在两天前通知节目组称因为地方拍摄日程而无法参加。（*最新消息：据10 Asia独家，金秀贤方面表示将如期参加今日的《Good Day》录制，没有接到下车通知; 《山寨人生》也将按计划拍摄。）



此外，金秀贤与导演兼表哥李罗佩（이로베，艺名李沙朗，业内盛传其实是同父异母的哥哥）於2019年创立经纪公司Goldmedalist，第一位签约艺人就是金赛纶。 对於横竖研究所的爆料，Goldmedalist进行全面否认，并於今日上午预告将在下周发表官方立场。

韩网友（1,2,3）大多表示，如果与未成年人交往的指控属实，200亿违约金对於金秀贤而言根本不算多：「以他的片酬水准而已，完全无压力吧」「为了追讨7亿而失去200亿」「其他代言品牌也看清状况，赶快解约吧」「女中学生和比自己大12岁的男人在一起，根本不算交往」。

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