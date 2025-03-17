宋一国回应「吃软饭」质疑：再怎么少赚，也比妻子多！追妻2次被拒：当年我的人气堪比如今的防弹少年团

「国民三胞胎」爸爸、演员宋一国最近出演了综艺节目《食客许英万的百饭纪行》，分享了自己的近况并澄清了有关经济状况的误解。

节目中，宋一国表达了自己对仁川松岛的特别情感。 他曾在松岛养育三胞胎儿子——大韩、民国、万岁，并在松岛新城开发初期入住，因此对这座城市有著非凡的归属感。 不过目前一家人已搬离松岛，主要是因为妻子的工作调动。

许英万调侃宋一国近年较少在萤幕上露面，问他是否靠妻子养家，对此宋一国笑著回应：「再怎么少赚，也比妻子多。」他解释自己最近主要在演话剧，较少参与电视节目，正面澄清，即时制止了网路上「宋一国吃软饭」的负面传闻。



宋一国的妻子郑胜延是一名法官，两人通过娱乐记者的介绍而结识。 宋一国回忆道，他们第一次见面时就对她一见钟情，但妻子却两次拒绝了他的追求。 那时由宋一国主演的电视剧《朱蒙》正火遍韩国，他调侃「相当於如今的BTS」，但即便如此郑胜延依旧没有轻易答应，让宋一国印象深刻。宋一国还骄傲地夸赞妻子的语言能力，透露她会说五国语言，「她当初为了去法国，努力学习法语; 日语能流利对话，接近母语水准; 英语则是基本都能说。」

宋一国与妻子於2008年结婚，并在2012年迎来了三胞胎儿子——大韩、民国、万岁。 他们一家曾在2014-2016年出演KBS2综艺《超人回来了》，受到观众喜爱。 如今，三胞胎已长成身高180cm的中学生，让人惊叹时间飞逝。



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