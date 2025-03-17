《Good Day》金秀贤C位无剪辑登场遭观众怒骂：眼中无观众，不剪就抵制！节目组终道歉

「金秀贤事态」进一步加剧的情况下，他本人未经剪辑出现在MBC综艺节目《Good Day》中，引发观众抗议。

3月16日播出的《Good Day》播出了歌手G-Dragon、主持人郑亨敦、Defconn和制作人Code Kunst准备「Good Day大会」的过程。 李洙赫、丁海寅、任时完、黄光洙等嘉宾进行了珍藏物品拍卖，而近日掀起巨大争议的金秀贤则以全景镜头与其他嘉宾一同坐著，甚至还是C位，坐在了G-Dragon的身边。



虽然金秀贤仅以全景镜头出现，但并未有任何特别的发言，但却激怒了广大观众。 节目播出后MBC留言板及各大网路社群出现大量批评声，大家纷纷留言表示：「他到底哪来的自信？」、「完全不把观众放在眼里？」、「不想再看到金秀贤」。 一部份激进的网友甚至发起抵制《Good Day》导演金泰浩PD所属制作公司的行动，喊出「抵制TEO」等激烈言论。



早在「金秀贤事态」刚爆发时，《Good Day》观众留言板上就已经出现要求其退出节目的言论，但金秀贤於仍於3月13日参与了《Good Day》的录制。 据悉金秀贤曾在录制前两天以地方拍摄行程为由通知制作组无法参加，但最后却突然现身录制现场。

对於逐渐高涨的观众的不满，《Good Day》方面於17日紧急回应，表示：「首先向观看《Good Day》的观众致意诚挚的歉意，制作组充分认识到《Good Day》出演者争议的严重性，并将观众的反应放在首位，持续进行节目制作。 Good Day》是一档因海外播放、发行需求而需要经过翻译程序，并在播出前2周，最少1周进行事前制作的节目。 昨日（3月16日）播出的第5集，由於争议扩大，我们与MBC及全球OTT等平台协商紧急后，对已经提交并正在翻译的版本进行了紧急剪辑，删除了『Good Day大会』中金秀贤的出镜画面，并重新提交了版本。 因此第5集比原本的集数短了约10分钟，内容细节也较为不足。」



此外，金赛纶遗属方面将於3月17日下午2点（韩国时间）召开记者会，对散播不实消息的YouTuber A某提出诉讼。

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