宋一國回應「吃軟飯」質疑：再怎麼少賺，也比妻子多！追妻2次被拒：當年我的人氣堪比如今的防彈少年團

「國民三胞胎」爸爸、演員宋一國最近出演了綜藝節目《食客許英萬的百飯紀行》，分享了自己的近況並澄清了有關經濟狀況的誤解。

節目中，宋一國表達了自己對仁川松島的特別情感。 他曾在松島養育三胞胎兒子——大韓、民國、萬歲，並在松島新城開發初期入住，因此對這座城市有著非凡的歸屬感。 不過目前一家人已搬離松島，主要是因為妻子的工作調動。

許英萬調侃宋一國近年較少在螢幕上露面，問他是否靠妻子養家，對此宋一國笑著回應：「再怎麼少賺，也比妻子多。」他解釋自己最近主要在演話劇，較少參與電視節目，正面澄清，即時制止了網路上「宋一國吃軟飯」的負面傳聞。



宋一國的妻子鄭勝延是一名法官，兩人通過娛樂記者的介紹而結識。 宋一國回憶道，他們第一次見面時就對她一見鍾情，但妻子卻兩次拒絕了他的追求。 那時由宋一國主演的電視劇《朱蒙》正火遍韓國，他調侃「相當於如今的BTS」，但即便如此鄭勝延依舊沒有輕易答應，讓宋一國印象深刻。宋一國還驕傲地誇讚妻子的語言能力，透露她會說五國語言，「她當初為了去法國，努力學習法語; 日語能流利對話，接近母語水準; 英語則是基本都能說。」

宋一國與妻子於2008年結婚，並在2012年迎來了三胞胎兒子——大韓、民國、萬歲。 他們一家曾在2014-2016年出演KBS2綜藝《超人回來了》，受到觀眾喜愛。 如今，三胞胎已長成身高180cm的中學生，讓人驚嘆時間飛逝。



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