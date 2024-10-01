【韓網熱門】宋一國得知小學六年級三胞胎比小學六年級徐章焄更高，感到不安

宋一國近日做客《我家的熊孩子》聊到「國民三胞胎」近況，透露稱正在讀小學六年級的民國已經177cm，現在家裡最矮的是172cm的妻子。 籃球運動員出身的徐章焄：「比我還高耶！ 我小學六年級才176cm。」 宋民國仿佛看到三胞胎長到兩米一的畫面，笑容逐漸凝固，搖頭說：「...... 不行不行不行！」



接著聊到鞋子尺碼，宋一國說民國的腳比自己的285mm還要大，徐章焄再次開口：「我小學時鞋碼270mm......」申東燁笑：「為什麼總讓這位當爸的不安啊！」



附帶一提，錄《超人回來了》時醫院曾預測三胞胎會有190cm，真好奇他們最後會長到多高...



韓國網友評論：

1. 宋一國表情好好笑，認真被嚇到了kkkk

2. 我需要抬頭才能看到三胞胎了...？

3. 難怪小時候那麼能吃啊kkk長得真快！

4. 孩子們只有身高變高，臉都沒變啊kkk真可愛

5. 少年，對運動有興趣嗎？

6. 分配一下，籃球、棒球、排球一人選一個吧

7. 手臂這麼長，一看就是打排球的料

8. 如果遺傳到媽媽，學習方面的頭腦應該也很好（*宋一國妻子鄭升妍是首爾大學司法系博士，精通日、韓、中、英、法5種語言，33歲成為釜山地方法院法官）

9. 留一個當藝人吧拜託

10. 基因好，又吃得好睡得好，這也是沒辦法的kkk

11. 是不是應該適度讓孩子們晚點睡了kkk

12. 據說做偶像練習生就會不長個子kk

13. 男生在這年紀真的算很高，小學六年級比女生矮的男生也不少呢

14. 徐章焄爸190cm、媽160cm、他本人207cm，三胞胎真的可能超過兩米耶

15. 徐章焄如果不打籃球只當普通人的話，其實生活蠻多不便的，理解宋一國的擔憂

16. 孩子們啊可以分給阿姨我10公分嗎？ 5公分也好

17. 寶貝們長到190就好，太高會腰痛kkk

出處：https://theqoo.net/hot/3424910399

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