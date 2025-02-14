《Edward Lee的乡村厨师》Edward Lee的美食真人秀！将推出「韩国限量版料理」花生酱＋马格利米酒，让所有人超惊讶！

在14日首播的《Edward Lee的乡村厨师》是 Edward Lee（爱德华李）的美食真人秀，他将利用冬季时令食材，展示丰富多样的创意料理！

在《黑白大厨》等各种烹饪比赛节目中， Edward Lee 以创意奇特的料理征服全世界，虽然他拥有30年的烹饪经验，但对於陌生的韩国当季食材和乡土饮食还是惊讶又感叹，特别的是可以看到他不是穿著白色厨师服而是换上乡村花背心，整个超亲民！而 Edward Lee 本人也非常有综艺感，被韩食匠人奶奶称赞后，他马上说：「那我留在这里工作吧！」匠人奶奶听到肯定是超级开心。



除了 Edward Lee 的女儿 Arden Lee 外，还有为了他而聚集的「演员三人帮」卞约汉、高我星和申诗雅也是看点之一，他们将一起展开15天的特别美食旅行。大家更有著自己的角色：「精神助手也是韩语向导」卞约汉、「料理助手」高我星、「最佳吃播搭档」申诗雅。制作组还透露：「除了睡觉以外，其他时间音频和笑声不断。」因此让人更加期待他们的化学反应！



节目以江原道、安东、丽水收获的当季食材和从韩食匠人的手艺中获得的灵感为基础，Edward Lee 会即场发挥创意？公开的预告中，看到 Edward Lee 在汤里加入花生酱和马格利米酒，还有家用大酱配蛋黄等无法预测的食谱，让所有人都超惊讶！对於 Edward Lee 推出的「韩国限量版料理」，农村的爷爷奶奶们会什么样的反应？感觉会比《黑白大厨》的竞赛更让人紧张啊！



此外，这节目还可以带大家到韩国深度旅游，见识到韩国不一样的饮食、文化面貌。大家可以边收看边笔记，韩国这些地方有什么特色食材，下次去旅游时就会知道那里有什么好吃的，如果是简单的创意料理，也可以自己动手做做看呢！



《Edward Lee的乡村厨师》2月15日起逢星期六深夜於「黄Viu」上线，对韩国饮食有兴趣的朋友们，绝对不能错过啦！

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