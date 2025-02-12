情人节必看3大韩综！《换乘恋爱：另一个开始》火热联谊，暖男主厨Edward Lee携女儿下乡学厨超有爱

今年元宵节和西方情人节时间相近，各位准备如何庆祝呢？冷冷的天、不妨与心爱的人在家吃美食温暖过节，以下三部於「黄Viu」上架的韩综最适合恋人&家人共赏，享受充满粉红泡泡的视觉盛宴！

《Edward Lee的乡村厨师》 2月14日首播

全新美食综艺《Edward Lee的乡村厨师》讲述「白宫主厨」Edward Lee（爱德华李）带著女儿Arden Lee、演员卞约汉、高我星和申诗雅走遍韩国寻找最当时得令的食材，以新颖的方式重新演绎韩式料理，碰撞出全新火花。





去年Edward Lee演出料理真人秀《黑白大厨》后红遍全球，他的宠妻爱女史也迅速被网友起底！据悉他年轻时在旅行途中认识了妻子Dianne，从此为爱定居肯塔基；二人还在2010年成婚，并於2013年诞下爱情结晶Arden，至今相爱长达21年。



除了经常在社交平台大晒恩爱，Edward也坦言一生以妻女为先：「我不知道我这一生做了甚么正确的事情，才能拥有这两个如此优秀的人，我真的心怀感激。不管经历甚么冒险，女儿都在我的身旁，我很幸运能够成为她的父亲，我也爱著我的妻子。」人称「女儿傻瓜」的他非常重视身教，经常陪伴女儿滑雪钓鱼，今次他将会带著女儿游走韩国体验家乡的风土人情；想知道Edward妻子Dianne会否惊喜客串，就要死守放送了。



《换乘恋爱：另一个开始》热播中

韩国恋爱真人骚《换乘恋爱》番外篇《换乘恋爱：另一个开始》集结三季成员重返济州，以不同的方式创造全新回忆。



节目中两位新成员朴知妍和李观宇在第三集各自选择了两位异性进行约会，没有被选中的两男两女则自行组队活动；而在首次约会中，《换乘3》金光泰对「猫相」朴娜言情有独钟、朴知妍更主动要求理想型郑奎敏牵著自己溜冰，暧昧情愫都令不少观众会心微笑！《换乘3》超人气CP宋多惠和徐东振、李有贞与崔昌镇将於下集现身节目，换乘迷记得密切留意！





《Couple Palace 2》 热播中

由金钟国、俞世润和李美珠主持的韩国全新综艺《Couple Palace 2》是一部以结婚为主题的大型情侣配对真人秀，参加者为了追求完美婚姻而齐集「情侣宫殿」，并透过一连串游戏互相了解，藉此找到想要共度余生的理想伴侣。



首集节目公开了30位男性成员的外貌、资历和结婚条件，让女性成员主动提出约会申请；其中上季黄金笋盘、年薪一亿的美国律师建熙再度亮相，刚登场便令众人眼冒爱心，他更一口气赢得12名女性的关注！



另外，4号参赛者展现语言天分，献唱了张国荣的《当年情》；原来他是出身於中国最高学府清华大学的大企业职员，高质素的男女参赛者进一步提升了观众的期待感！作为韩娱圈知名的钻石单身汉，金钟国也在发布会上被追问是否有意参加下季节目以完成人生大事，对此他搞笑回应：「所以我在下一季之前是不是应该结婚呢？」

以上三个话题节目於「黄Viu」陆续上架，香港观众亦可一并收看多部韩剧《魔女》、《流氓读书会》等等，免费紧贴最新韩流。

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