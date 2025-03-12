金秀贤的立场没有变化！下一部作品《山寨人生》也没有受到影响，按原计划拍摄第二季

此前，YouTube 频道「横竖研究所」主张金赛纶从未成年时期开始就与金秀贤交往约6年，风波越来越大，金秀贤主演的 Disney+《山寨人生》的相关日程也备受关注。

今日（12）Disney+《山寨人生》相关人士表示：「金秀贤出演的《山寨人生》第二季正在按计划拍摄中。」据悉，《山寨人生》第一季将在4月中旬公开，对於公开日程和制作发布会会等以后的日程，则表示：「目前还没有定下来，如果决定下来，会通知大家的。」



YouTube 频道「横竖研究所」10日在接受金赛纶遗属采访时爆料称，金赛纶从未成年时期开始就与金秀贤交往约6年。另外，遗属还通过横竖研究所主张，金秀贤与 YouTuber 李镇浩勾结，一直折磨著金赛纶，同时还提出经纪公司和金秀贤让金赛纶陷入生活困难的疑惑。



对此，金秀贤的经纪公司 Gold Medalist 反驳称：「这分明是虚假事实，将采取最强硬的法律措施。」虽然追加爆料不断，但金秀贤的经纪公司 Gold Medalist 方面则表示：「与之前传达的正式立场没有任何变化。」

（＊延伸阅读： 「横研所」再放大招！公开金赛纶&金秀贤亲脸照，生前简讯曝光：欧巴，求你救救我！观众要求金秀贤从《Good Day》下车 ）

而《山寨人生》讲述了因IMF金融危机而人生彻底改变的一名男子，从一名普通上班族成长为全球假货市场之王的故事。由《任意依恋》、《秘密森林2》朴铉锡导演执导，《追税38》、《盗贼之歌》韩正勋编剧执笔剧本。



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