IU和朴宝剑在《歌谣舞台》上合唱新剧《苦尽柑来遇见你》OST，完美合音＋贴心中字全公开！

这个选曲真的太神了！完美呈现出爱纯（IU 饰）和宽植（朴宝剑 饰）在剧中的人物形象，而且....真的是好好听喔～。（感动哭）

Netflix 全新韩剧《苦尽柑来遇见你》的宣传手法有多特别？ IU和朴宝剑选择出演KBS的音乐节目《歌谣舞台》，这档节目被誉为是「中老年观众们的音乐节目」，事实上也真正符合这部剧想推广的对象和范围。

官方也特别关照了亚洲圈使用中文的网友们，从繁体中文字幕到英文和日文都提供好翻译完成的字幕，加上两位光是看著就幸福的主角们，无敌贴心的照顾到了想听懂他们故事的所有观众！！



▼IU X 朴宝剑携手演唱新剧主题曲〈山村少年的爱情故事〉，两人质朴纯真的歌声，以及副歌的完美合音，从视觉到听觉给出双重优质飨宴：



网友留言：「选歌真是天才啊... 真的感觉爱纯的风格出来了... 两个人都好漂亮啊，在一起好配」、「我从来没想过会在这样的舞台上看到，推出音源吧」、「爱纯和宽植一定要幸福喔」、「啊…好漂亮…我的父母一定也经历过如此耀眼的时光…突然间泪水涌入我的眼眶ㅜㅜ」、「IU的声音真的很疯狂」、「这首美丽的歌曲给吸引住了」、「朴宝剑和IU的声音化学反应跟合音太疯狂了，真是大饱耳福」、「这两位太棒了，从唱歌到演技到长相到性格，他们全部都有」

▼《苦尽柑来遇见你》第二幕预告公开！爱纯竞选会长、 宽植安慰女儿，迎来人生的夏季：



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻