韩国国宝级影后金惠子自传《感谢人生》——以演技诠释生命的真挚告白

三十岁的尾声，我曾与惠子女士一起踏上漫长的山野之旅。 这多亏了电影《非常母亲》的拍摄地遍布全国，这也意味著，不管是我、摄影导演或制作人，所有人都迫切地想为这部作品找到美丽的取景地。 然而，最终看到完成的电影时，所有人瞬间领悟到一个事实――这部电影最动人的风景，正是惠子女士的脸。那年的秋与冬，我透过镜头亲眼见证了，她的双眼是如何吞噬宽银幕电影的巨型画布，那景象教人惊叹不已。 ――奉俊昊（电影导演）

老师虽是演戏与人生的前辈，但亦是与我分享花儿、天空、风景及狗儿照片的益友。 每每见到日常细微却惹人怜爱的事物就会先想起老师，原因就在於老师是怀著比任何人更真挚的感谢看待那份美丽的人。老师在谈话结束时总不忘加上一句：「我非常感谢！」在就连一件小事也不马虎的心态之中，彷佛蕴含著老师看待世界的视角。 那份心意明亮无瑕，令我时常不自觉地泪水盈眶。 多亏於此，我经常透过老师的存在，体会到世界更加温暖的众多瞬间。

――韩志旼（演员）



《感谢人生》是韩国元老级演员金惠子凝聚毕生智慧的自传，书中以细腻笔触回顾了她横跨六十余年的演艺生涯。 从早年因《爱情是什么》成为「国民母亲」，到《非常母亲》中震撼人心的母亲形象，再到《耀眼》中以老年角色挑战时间与记忆的复杂性，金惠子用无数经典角色串联起韩国影视史的变迁。 书中不仅记录了她在镜头前的辉煌瞬间，更坦诚揭露了盛名背后的孤独、对表演的执著追求，以及如何在人生低谷中保持感恩与热忱。

对影迷与行业从业者来说，可以透过韩国影视黄金年代的幕后故事，满足对行业生态的好奇; 对普通读者来说，书中对衰老、孤独、职业倦怠的探讨，适合在快节奏社会中寻求心灵共鸣的现代人; 对银发群体来说，金惠子以高龄持续创造价值的经历，成为激励老年读者「重新定义人生阶段」的精神榜样。

《感谢人生》不仅是一部演员的自传，更是一曲献给生命的赞歌。 金惠子以谦卑而坚韧的姿态，诠释了何为「用表演对抗时间，以感恩消解虚无」，正如她在扉页所写：「谢幕并非终点，而是对下一幕的期许。」



作者 金惠子

韩国代表性女演员。出生於首尔，毕业於京畿道女子国中和高中，并在梨花女子大学主修艺术。一九六二年透过KBS第一轮公开人才招募，步入演员之路。她因出演《犹大！在鸡鸣之前》、《南萨哈林斯克的天与地》、《费加罗的结婚》而被誉为「剧院灰姑娘」，并受到一九六九年开播的 MBC 的青睐，开始在电视剧中扮演许多角​​色。

《乡村日记》、《沙堡》、《冬雾》、《爱是什么》、《妈妈生气了》、《住在清潭洞》、《亲爱的朋友们》、《你眼中的光》等一百多部电视剧、并在《我们的蓝调时光》、《晚秋》等作品中担任主角。

从第二届百想艺术大赏戏剧部门最佳新人奖开始，接连获得MBC演技大赏、KBS演技大赏、马尼拉国际电影节、釜日电影奖、洛杉矶评论家协会奖等奖项，并四次荣获百想艺术大赏电视剧部门大奖，四次获得最佳女演员奖。



译者 简郁璇

替作者说故事的人，希望能一直过著与书作伴的日子。译有文学小说《鸟的礼物》、《灾难观光团》、《欢迎光临休南洞书店》、《阿拉斯加韩医院》、《地球尽头的温室》，以及绘本《我》、《心泉》、《不用担心我》等

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