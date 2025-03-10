终於等到了！高允贞＆申诗雅《总有一天会机智的实习医生生活》海报＆预告公开，将在4月播出！

等～了～好～久！终於有《总有一天会机智的实习医生生活》要播出的实感了！

《总有一天会机智的实习医生生活》是《机智医生生活》系列的衍生剧，由高允贞、申诗雅、韩艺智、姜有锡、郑俊元主演。该剧以《机智医生生活》为背景的律帝医院分院「钟路律济医院」所属妇产科教授和实习医生们真实的医院生活和友情故事。



今日（10）tvN 公开回归预告，以《机智医生生活2》最后一集为开头，字幕写著「感谢这段时间等待我们的各位，在回归的律帝医院，总有一天会机智的人们的故事」，在妇产科的休息室里，有位医生开门找人：「吴以英（高允贞 饰演）去哪里了？不会又推迟手术下班了吧？」而吴以英就躲在门的后面 XD



此外，也公开《总有一天会机智的实习医生生活》的海报，是高允贞、申诗雅、韩艺智、姜有锡饰演的医生的识别证。



日前有韩媒报导《机智医生生活》的柳演锡、郑敬淏、安恩真都会特别出演，这也让许多观众都很期待他们的登场。而《总有一天会机智的实习医生生活》预计在4月首播，申沅昊导演、李佑汀作家也作爲创作者参与其中，由《Drama Special－污迹》、《为你心动》李民秀导演执导，参与《请回答1988》、《机智医生生活》的金宋熙助理编剧执笔。



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