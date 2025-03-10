終於等到了！高允貞＆申詩雅《總有一天會機智的實習醫生生活》海報＆預告公開，將在4月播出！

等～了～好～久！終於有《總有一天會機智的實習醫生生活》要播出的實感了！

《總有一天會機智的實習醫生生活》是《機智醫生生活》系列的衍生劇，由高允貞、申詩雅、韓藝智、姜有錫、鄭俊元主演。該劇以《機智醫生生活》為背景的律帝醫院分院「鐘路律濟醫院」所屬婦產科教授和實習醫生們真實的醫院生活和友情故事。



今日（10）tvN 公開回歸預告，以《機智醫生生活2》最後一集為開頭，字幕寫著「感謝這段時間等待我們的各位，在回歸的律帝醫院，總有一天會機智的人們的故事」，在婦產科的休息室裡，有位醫生開門找人：「吳以英（高允貞 飾演）去哪裡了？不會又推遲手術下班了吧？」而吳以英就躲在門的後面 XD



此外，也公開《總有一天會機智的實習醫生生活》的海報，是高允貞、申詩雅、韓藝智、姜有錫飾演的醫生的識別證。



日前有韓媒報導《機智醫生生活》的柳演錫、鄭敬淏、安恩真都會特別出演，這也讓許多觀眾都很期待他們的登場。而《總有一天會機智的實習醫生生活》預計在4月首播，申沅昊導演、李祐汀作家也作爲創作者參與其中，由《Drama Special－污跡》、《為你心動》李民秀導演執導，參與《請回答1988》、《機智醫生生活》的金宋熙助理編劇執筆。



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