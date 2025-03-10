【长文】金赛纶家人首次接受采访，痛指李镇浩「连环杀人魔」逼死女儿、葬礼期间也来电骚扰：「每一天都是地狱」

演员金赛纶2月16日突然离世，享年25岁，引起全网震惊。今日，韩媒《日刊体育》刊登了金赛纶家人独家专访，金父悲愤指出李镇浩等无良网红和搬运媒体令金赛纶非常痛苦，全家人彷佛一起活在地狱之中，每一次李镇浩发布新的影片，都令金赛纶痛苦到试图轻生。

金赛纶多次因李镇浩寻死

金父悲痛叹道，金赛纶因为李镇浩的影片非常痛苦，多次尝试轻生：「每当那样的影片和报导出现，她都做了很多次尝试。不知有多少次，背著那样的女儿跑去急诊室。然而，最终还是没能守住她。」

金赛纶家人透露，李镇浩影片中有一个打电话给金赛纶的片段，因为金赛纶当时换了号码，李镇浩於是嘲讽她换了电话号码，问这是自省演员该有的态度吗？金赛纶家人痛哭道：「就在那一天，金赛纶试图做出极端选择。」



实际上，李镇浩今年1月8日发布了名为《金赛纶又秒删贴文…引发结婚猜测后消失？ 亲自联系后的结果是》的影片，片中李镇浩说：「两周前还能联络的号码，经过这次争议好像都删除了呢。金赛纶的一系列行为缺乏对於自我反省的真诚度、缺乏作为知名艺人最基本的责任感，导致大众持续对她失望并背离。」

金父：「我女儿有接李镇浩电话就是有在反省，没接就是没在反省吗？他们不知道，赛纶因为李镇浩的影片和原样搬运的媒体，承受了多么巨大的痛苦。」

一个月后金赛纶离世，李镇浩立即将所有影片转为不可见，并对媒体称此举是出於对她的悼念。



葬礼期间李镇浩多次来电

金父愤怒称，李镇浩在守丧期间、出殡翌日及第三天都有打来电话，询问金赛纶灵骨塔位置。金父透露，韩国艺人自杀预防协会所长权永灿吊唁金赛纶之后接到李镇浩电话，对方询问金父是否有说过「金赛纶因为李镇浩而痛苦」；出殡次日，金父也接到某记者致电询问同样的问题。

回过神来后，金父疑惑对方是如何获知他的号码，同时担心李镇浩恶意使用通话录音，对外声称他已向金赛纶家人道歉。



金赛纶家人痛斥无良媒体

金父痛斥对李镇浩影片进行详细和煽动性报导的媒体：「连最基本的职业道德都没有吗？ 把人逼上绝路，只为了增加几次点阅率就算了吗？」金父称这些报导令金赛纶极度痛苦，到了无法呼吸的程度。另一名家人补充说：「赛纶因为李镇浩的影片，每一天都是地狱。」

金赛纶家人表示，金赛纶酒驾确实有错，所以在暂停活动反省期间做了很多兼职，例如咖啡厅、花店等等，竭尽努力活下去。 金赛纶PO到SNS的咖啡厅不是她兼职的地方，是去朋友工作的地方帮忙时拍的，却被李镇浩形容为「兼职cosplay」「自称兼职」。然而，没有一家媒体在报导前进行过事实确认：「真的太过分了，大家唯独对赛纶真的太过分了。」



所谓经纪人与金赛纶不熟

李镇浩在金赛纶出殡当天发布影片，称之前上传的影片都是为了帮助金赛纶重回演艺圈，且与所属社人士经过商议、用意良善。金父反驳称，金赛纶的朋友都在努力守护她，李镇浩所说的经纪人并非负责金赛纶的经纪人，只和金赛纶母亲短暂见过两次面而已。



黑发人送白发人

金赛纶家人表示，一家人度过了漫长的如同地狱的时间：「讲话当然很容易，为什么不24小时守著她呢？ 为什么不送去精神病院呢？ 有一次工作时听到赛纶的消息，急忙赶回去，路上出了交通事故，没好好接受治疗就马上离开了。」

金父表示，李镇浩和网路媒体的作为破坏了一整个家庭，坚决无法原谅，亦担忧剩余的家人要一辈子背负污名：「网上有人发影片说去金赛纶灵骨塔打开骨灰盒看过，说金赛纶家人把她赚的钱挥霍一空。我们难道要对每一个假新闻都做出澄清吗？ 就算我和赛纶妈妈能承受，赛纶的两个妹妹要怎么办？一辈子被不认识的人指指点点吗？」

金父很想打电话给李镇浩澄清事实、破口大骂，却又担心被他录音利用，只好独自承受愤恨。为了守护剩余的家人，他已决定采取法律措施。



「连环杀人魔」

采访结束后，记者深夜收到金父发来的长文简讯：「您知道连环杀人魔吗？ 我们已经死了。哪个父母在送走心爱的小孩先离开人世之后还能活下去呢？ 虽然为了剩下的孩子们一直在坚持，可是坏念头一直不断涌上来。尤其妈妈总是在自责。 我也同样痛苦。 请帮帮我们，让我们至少有一次讲出真相的机会。」



*报导原文：https://isplus.com/article/view/isp202503100061，https://isplus.com/article/view/isp202503100062，https://isplus.com/article/view/isp202503100063

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