AOA前成员珉娥重新出发，考取资格证担任皮肤科室长

AOA出身的珉娥近几年饱受抑郁症、恋情不顺、诈骗等事件困扰，最近她宣布在某皮肤科就职，即将作为谘询室长开始工作，让很多网友感到欣慰，纷纷为她加油。

珉娥今年1月通过IG透露称，即将在一家3月开幕的皮肤科担任谘询室长：「从很久之前就有一个非常想实现的梦想和目标，最近取得了两张资格证书，终於能够以皮肤科谘询室长的身份，做自己想做的工作了！」



今日，珉娥再次通过IG兴奋地说：「真的快要开幕了！请大家多多关注，来找权珉娥室长吧！」



珉娥2012年以女团AOA成员身份出道，在草娥2019年合约到期退团，转往演员方向发展。 2020年，珉娥在IG指控AOA队长智珉长期霸凌，而其他成员则选择冷眼旁观，引起众愤。 随著争议扩大，智珉宣布退出AOA并中断演艺活动超过2年作为反省。 但据D社，智珉即便不记得欺负过珉娥但仍诚心道歉，但权珉娥仍持续数月传长文讯息给智珉，不断表达自己是受害者、诉说委屈，AOA曾经的经纪人也认为珉娥「敏感易怒、令人生畏」。

2021年至2023年，珉娥遭遇了很多不顺的事情，包括在IG控诉精神科护理师刁难反遭网友攻击，公开恋情却被指是第三者、还被男方刷卡大消费额，做网上陪聊兼职、二手交易均遭遇诈骗，数度情绪崩溃自残。



这次珉娥看起来终於找了正规的工作，获得很多网友鼓励，希望她的人生能从此变得安定。



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