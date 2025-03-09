JAY B单独访台TICC开唱：「我长得很帅〜我知道」服装侧面露出腰间透出性感腹肌

男团GOT7成员JAY B单独访台举办演唱会「《TAPE：RE LOAD》JAY B Concert in Taipei」，一身牛仔劲装登台开场，他先是与大家问候，虽然与GOT7团体以及单独自己都曾来过台北，今日还是难掩兴奋心情，与台北的粉丝们见面。

曲风有些慵懒性感的JAY B在台上总是不断询问粉丝们是否听得见他的歌声，并且确认大家都知道应援的桥段，不过他希望大家能够提高尖叫声量，一直测试大家的喊叫声，不过他也理解大家为了更投入他的歌声中，可能一时会忘记要尖叫，但还是希望大家多多表现出热情，让舞台上的他也能够感受到。



JAY B也尝试许多不同的表演风格，有轻快的曲风也有性感舞蹈，发现似乎台下的粉丝们最爱他性感的表演，不过听见大家的尖叫声变小令他不太满意，他还突然把麦克风放在地上直接往后台走去，作势要离场，让粉丝们大笑。台下粉丝们在他喝水的空档也用韩文大喊著「你好帅！」让他特别回应：「说我长的帅吗？我知道」随后又害羞地说「不好意思」，与粉丝们互动。



接下来他更换上了一套直接露出腰间的性感服饰，从侧面看几乎能看得见他训练有素的腹肌线条，JAY B也笑著说当他知道要穿这件服装的时候，有特别针对挖洞的这个地方练习侧面仰卧起坐，更在舞台上模拟自己表演前加强的几个运动动作，也对粉丝提到自己对於外貌管理相当注意，随著年纪的增长也觉得有更多需要注意的地方，也期许自己在每次发行专辑的时候，都能让粉丝们看到更帅的他。



JAY B在表演接近尾声时表示，下次自己会再来的，请大家不要太舍不得他，不过每次都能够与大家分享他的音乐，累积了很多美好回忆，感谢大家远道而来，未来也希望再带来更有趣更好听的歌曲，期待大家继续对他如常的喜爱。



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