IU＆刘寅娜为朴宝剑准备「隐藏摄影机」 IU伪装成工作人员调麦克风、要签名，朴宝剑完全没发现

近日公开 YouTube 电台节目《You in Radio》中，由朴宝剑作爲嘉宾出演。

主持人刘寅娜、制作组和 IU 一起为朴宝剑准备了惊喜隐藏摄影机，刘寅娜问 IU 有信心吗？IU 充满自信地回答：「非常有信心！」还介绍自己准备了帽子、口罩和眼镜，完美地僞装成《You in Radio》的工作人员。



任务总共有「（在朴宝剑面前）调整麦克风、假装是工作人员兼粉丝『昭熙』跟朴宝剑要签名、打电话听到很累」等三项。录制前 IU 就进到摄影棚帮他调整麦克风，接著还进到摄影棚要朴宝剑签名，但是...朴宝剑完全没有察觉到她是IU 的事实。（期间 IU 还和朴宝剑的经纪人打招呼 XD）



之后进行的打电话的环节中，刘寅娜跟 IU 提到朴宝剑正在这里，IU 惊讶表示：「哦？是今天吗？」换朴宝剑接电话后 IU 也问他：「怎么了？紧张吗？」朴宝剑尴尬地表示：「很累！」接著... IU 就开门走进去：「为什么很累？为什么让我们宝剑累？」朴宝剑看到 IU 后超慌张，还说完全没怀疑刚刚要签名的工作人员「昭熙」，还在上面写了「感谢你的支持」，三个任务都成功了呢！



另外，IU 和 朴宝剑主演的《苦尽柑来遇见你》已经在7日上线4集，剧情以「四季」形式讲述於1950年代济州岛出生的爱纯和宽植一生的故事。藉著每周会上线4集，总共有16集。



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