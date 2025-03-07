【综合】NJZ出席ADOR诉讼，Hyein、Danielle泪洒法庭！双方主张：投资210亿、成功靠HYBE vs. 区别对待NewJeans和LE SSERAFIM、阻挠戴悼念丝带

7日上午，首尔中央地方法院针对ADOR对NewJeans（NJZ）五名成员提出的「经纪公司地位保全及广告合约签订等禁止假处分申请」进行首次开庭，ADOR代表金周英以及NewJeans（NJZ）五名成员全数出席。

ADOR：投资210亿巨额，每人分红50亿

原告ADOR表示，NewJeans（NJZ）提出的八项纠正要求均不足以构成解约理由， 称她们现在是代表韩国的世界级女团，成功背后是所有（ADOR和HYBE）员工的奉献。

ADOR强调HYBENewJeans（NJZ）投入了前所未有的210亿韩元，并已支付每位成员50亿韩元结算金，NewJeans（NJZ）出道前便参与BTS防弹少年团的MV拍摄，与HBYE旗下艺人合作challenge进行宣传：「 专属合约中最重要的义务是收益分配及演艺活动机会的提供，ADOR均已妥善履行。」然而，NewJeans（NJZ）提出的解约理由仅仅是「HYBE不喜欢我们」，所指的差别待遇仅是基於个人臆测与怀疑，并未涉及任何不公平条件、分红问题或演艺活动受阻等关键点。



NewJeans（NJZ）：LE SSERAFIM先出道、抢代言，HBYE暗中损害NewJeans形象

NewJeans（NJZ）指出，HYBE曾承诺NewJeans将作为「HYBE首个女团」出道，这也是闵熙珍选择加入HYBE的原因。然而，在2021年3月NewJeans完成出道评估后，HYBE却将她们搁置至2021年9月。同时，HYBE旗下的Source Music则在这段期间签下Sakura（宫脇咲良）、金采源和许允真，并先行推出LE SSERAFIM，过程中对NewJeans毫无说明。

NewJeans（NJZ）提到抢代言一事，称成员Hyein原本已被选为某品牌的代言人，但该品牌最终却选择了LE SSERAFIM作为代言人：「我们向品牌方确认后得知，HYBE方面曾主动要求变更代言人，品牌方则以为HYBE已经知会我们，最终还向我们致歉。 」



NewJeans（NJZ）还指控HYBE让她们在济州航空空难事件中险些成为公众批评的对象。去年12月29日空难发生后，次日NewJeans出演TBS《第66届日本唱片大奖》，成员当时希望佩戴哀悼丝带上台，但HYBE以日本电视台可能会介意为由试图阻止。但经确认后，电视台并无异议，於是Hanni紧急制作了哀悼丝带。事后发现，HYBE旗下的LE SSERAFIM和ILLIT都佩戴了普通哀悼丝带登台：「如果我们当时听从HYBE的话，就会成为舆论批判的对象。这足以证明HYBE一直在暗中损害我们的形象。」

NewJeans（NJZ）表示已对ADOR失去信任，并列举了多项原因，包括HYBE董事长房时爀拒绝接受成员的问候、HYBE音乐产业报告中出现「抛弃旧的，重新布局即可」的字眼、ILLIT涉嫌抄袭NewJeans、HYBE旗下BELIFT LAB经理曾发表的「无视」言论、 HYBE公关团队贬低NewJeans的成就，以及对ADOR前代表闵熙珍的攻击与驱逐等。



冲突持续升级，香港演唱会成焦点

此次假处分审理是自NewJeans去年11月宣布解除与ADOR的专属合约后，双方首次在法庭上对簿公堂。ADOR於今年1月申请假处分，试图阻止NewJeans成员独立签订广告合约及展开活动。2月11日，ADOR更进一步扩大申请范围，还要求禁止NewJeans从事作词、作曲、演奏、演唱等所有音乐活动及其他附属活动。

对此，ADOR於3月6日发表官方声明称，并非出於报复心态限制成员活动，而是希望她们能「与ADOR一起、遵守合约」共同进行演艺活动，并强调从未向演出主办方施压。

然而，NewJeans（NJZ）成员及家长联合声明回应：「此举恰好发生在我们得知HYBE董事长房时爀向Complex演唱会主办方施压的消息后，因此我们认为，这是ADOR在演唱会取消未果后的报复性举动。」



Hyein、Danielle泪洒法庭

最后发言阶段，ADOR代表金周英表示希望继续与NewJeans共事，称所有职员仍在等待NewJeans回来。

NewJeans（NJZ）则表示，她们因HYBE的霸凌与不公平对待而受到伤害，不愿再与ADOR合作。Hyein哽咽称，ADOR高层已换成不尊重她们的HBYE人士，而曾经无条件尊重她们的闵熙珍代表已经不在，她们即便为不公正待遇发声也只有被要求忍耐，因此「无法在没有闵熙珍的、虚假的环境中进行没有真诚度的创作」。



发言结束后，Danielle再次举手要求发言，声泪俱下地表示：「离开ADOR前已经非常痛苦，离开后感触更深。我曾经信赖的经纪人、代表、造型师，如今都已不在ADOR。如果回去，不知有谁可以保护我们。我今年21岁，不想再在那样的环境中度过接下来的五年。 因此，无论结果如何，我都想明确表达，我绝不愿意与ADOR继续合作。」



最终，法院宣布将於一周后，即3月14日结束审理。

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