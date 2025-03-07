SEVENTEEN与罗暎锡PD继《NANA TOUR》后再次合作，全新综艺《NANA民宿》今日秘密开机！

据韩媒News1独家报导，SEVENTEEN和罗暎锡PD今天进行了新综艺《NANA民宿》的首次拍摄，tvN已给出回应！

据News1，《NANA民宿》制作组从企划到准备都十分保密，具体内容尚未能得知，但根据标题里的「民宿」二字推测，节目概念应该与经营民宿有关。 对此，tvN回应称罗PD和SEVENTEEN确实正在制作新综艺《NANA民宿》，具体内容和开播日期待确定后就会公开。



《NANA民宿》这一名字让人联想起《新西游记》和《出差十五夜》里的《NANA小卖部》《NANA TOUR》，都是以罗暎锡的昵称「罗（NA）」开始。 SEVENTEEN在2023年出演《出差十五夜》时，DK以宇宙无敌黄金好手气抽中圆佑写下的愿望「SEVENTEEN出演花样青春」，於是罗PD在2024年1月推出《NANA TOUR with SEVENTEEN》，带成员们远赴义大利上演了一段爆笑探险记。

当时罗暎锡PD在保密状态下筹备节目，以突袭「绑架」形式带SEVENTEEN成员们出国，一度引起话题。 这次开设民宿是否也以「绑架」为开端，让人十分好奇XD



罗暎锡PD推出了《花漾爷爷》《新西游记》《尹食堂》《瑞镇家》等超多口碑爆棚的电视综艺节目，在网路平台也有《出差十五夜》《跟著大明寻味》系列，总能根据不同平台的特质做出最适合的企划和丰富多样的番外篇，堪称多产型黄金PD。

《NANA TOUR》当时在tvN和weverse双平台播出，其中weverse版包含成员reaction和花絮在内的2小时完整版。 电视播出时，《NANA TOUR》不仅夺下收视率冠军，在话题度排行榜的「非电视剧类电视节目」也排名第一，收费VOD更是卖到146个国家和地区，Weverse累积观看次数超过1.36亿次，刷新了Weverse的SEVENTEEN历史VOD销量第一的纪录。



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