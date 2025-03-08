李光洙公开参加HAHA♥星双方家长相见礼的理由！原来是被骗去，到了餐厅后超傻眼 XD

近日播出的《最近的男人生活- 新郎课程》中，即将在4月与非艺人女友举行婚礼的金钟旼与至亲 HAHA 见面。

节目中， HAHA 还代替他邀请婚礼宾客，他打电话给至亲弟弟李光洙，问他：「你打算参加钟旼的婚礼吗？」结果...李光洙叹了口气说：「可以让我再考虑一下吗？」引发现场爆笑。接著 HAHA 问：「你和钟旼有什么回忆吗？」李光洙模糊地说：「其实我...不怎么...爲什么突然问钟旼哥呢？」在旁边的金钟旼拿起电话说：「我们不是一起做了很久的节目（《Busted！明星来解谜》）吗？」



李光洙一边对金钟旼说：「哥～真的非常恭喜你。」一边对再次接电话的 HAHA 说：「哥～其实我...不知道钟旼哥要结婚了，钟旼哥真的结婚了吗？（后来查了报导）哦？是真的呀！」HAHA：「现在看到报导了吗？你把我当成什么人了，我是骗子吗？」李光洙又对他说：「哥...呵...你确实经常撒谎啊。」



而 HAHA 一开始就提到当时举办「相见礼」（상견례，韩国情侣们有共识要结婚时，会安排相见礼让双方家长见面）的时候，还叫上了李光洙，因为当时彼此很爱互开玩笑。后来金钟旼就问他要不要来参加他的相见礼，李光洙就说：「当时 HAHA 哥说有一个和我很配、哥很喜欢的妹妹，想让我们一起吃饭，我还好好打扮了，去的是饭店里的餐厅，可是门一打开...是奶奶们，在场的人看到我非常惊讶，都问我为什么来这里。」李光洙接著说：「哥～说真的当时你应该庆幸我手上没有拿东西。」HAHA 已经在一旁笑倒，真的是很熟的朋友才敢这样啊 XDD



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