「空姐」车珠英《黑暗荣耀》后人气飙升！《Who Are You》挑战浪漫喜剧，化身顶流女演员+政界千金

女演员车珠英将挑战连续三部作品大热的纪录。

据韩媒《日间体育》消息，车珠英确定出演新剧《Who Are You》（暂译），担任女主角。《Who Are You》是一部浪漫喜剧，讲述失去记忆的黑色特工李泰周与失去爱情的「国民妖精」刘雅凛，一起寻找彼此真正的记忆与爱情的故事。 车珠英在剧中饰演女主角刘雅凛。 她是出演的每部作品都话题满满的顶流女演员，同时也是第一在野党有力总统候选人的女儿。

剧中的刘雅凛有著「不吃亏、该说的话一定要说」的直率性格，在事业上则正迈向职业生涯的巅峰。 此外，剧情还将描绘她隐藏著痛苦的家族往事，为角色增添深度。



车珠英自2016年以《奶酪陷阱》出道后，於2022至2023年接连出演Netflix热剧《黑暗荣耀》、《元敬》，一路走来人气高涨。 特别是在《黑暗荣耀》中，她饰演当上空姐的校园霸凌加害者「惠程」，势力又懦弱的形象给观众们留下了深刻印象; 而在《元敬》中，她则饰演与丈夫太宗李芳远共同争夺权力的元敬王后，以高雅氛围与大女主气场诠释角色，获得观众好评。



这次车珠英将通过《Who Are You》首次担纲浪漫喜剧女主角，她将带来什么样的新魅力，令人期待。

据悉，《Who Are You》共12集，目前尚未确定播出平台与档期。

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