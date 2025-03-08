无视当事人意愿！连锁咖啡品牌为李浚赫打造「天使神殿」，画风超梦幻期待本尊打卡

演员李浚赫因白皙温柔的外形气质被粉丝爱称为「牛奶香草天使」，虽然他本人十分抗拒，但立即有连锁咖啡品牌请他代言，还特地为他打造了一系列应援物和「天使神殿」，令人超期待他的反应XD

李浚赫今年初因电视剧《我的完美秘书》人气更上层楼，做客刘在锡网综《藉口罢了》时透露粉丝都称呼他「牛奶香草天使」，令他感觉十分尴尬，不料反而让这一外号更加出名。



近日接受台湾媒体《嘘星闻》采访时，还特意为自己正名：不是牛奶香草天使，是黑巧克力恶魔！不过... 网友的回应却是一致的：「知道了，牛奶香草天使。」XD



更「雪上加霜」的是，韩国连锁咖啡品牌ANGELINUS宣布签约李浚赫为新的代言人，计划以昵称「ANGEL」这一共同点为基础，於3月13日李浚赫生日之际，在全国卖场推出「牛奶香草天使」系列新菜单！



就在前天，ANGELINUS通过官方SNS PO出多张照片，留言说：「ANGELINUS迎来真・甜蜜天使的降临...」照片包含印有李浚赫头像的甜点、装饰了李浚赫人偶的翻糖蛋糕、塞了李浚赫最爱薯片的花束：





重点来了，还有被白云、小天使和罗马柱环绕的「神殿」，上面写著「Dear my angel」XD





网友纷纷称赞ANGELINUS很有sense，更期待李浚赫本人看到这景观时的反应：「想去牛奶香草天国打卡kkk」「薯片花束也太赞」「神殿超威」「企划组里肯定有李浚赫的粉丝」「顺便出一个『黑巧克力恶魔』吧」「一定要公开李浚赫去现场的影片kkk」。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻