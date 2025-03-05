10CM終於露面！YOUNG POSSE找他feat.新歌〈COLD〉，汗蒸幕拍攝網噴笑

KARA師妹、2023年出道的DSP Media旗下女團「YOUNG POSSE」，2日發行特別專輯《COLD》，同名主打歌MV赴台灣拍攝，公開後頗受歡迎，而和她們feat.的「韓國情歌王子」10CM雖然沒一起拍攝MV，但拍攝了一支LIVE CLIP。

*先前報導回顧：

‎〈曾敬驊演出韓國女團YOUNG POSSE feat.10CM MV！MV台灣拍攝製作，劇情反轉引討論！〉

YOUNG POSSE昨（5）日釋出〈COLD〉「汗蒸幕版本」的「HOT & COLD LIVE CLIP」，在〈COLD〉歌曲公開後便被讚許「靈魂導入」的10CM終於現身。歌曲雖然叫〈COLD〉，但他們卻在汗蒸幕拍攝，不同於MV的暗黑與正經，一群人在汗蒸幕戴著毛巾表演、享受，反差十足。



比起原MV比例上較多海外網友留言，此LIVE CLIP對韓國網友而言似乎更深刻有趣，留言「是因為在熱呼呼的汗蒸幕很爽才叫COLD吧，就像進熱水池喊『喔～～好爽』一樣？」、「企劃強者，衝擊力真不是蓋的，在汗蒸幕唱COLD就從最冷房開始，大家都像10幾歲，太可愛了」、「不是吧，這根本想像不到，汗蒸房也是從COLD房（冷房）開始的，權正烈（10CM主唱本名）一起拍好像叔叔戴著姪女一起來，在汗蒸房用感性百分百狀態唱歌也好好笑」、「活到現在第一次看到汗蒸幕版本LIVE CLIP」……等等。

▼〈COLD〉首個場景就在冷房，10CM還忍不住隨著手舞足蹈



▼10CM從頭到尾一本正經唱歌，看起來更搞笑了



據YOUNG POSSE昨日Showcase，成員Sunhye（鄭先惠）便率先透露10CM雖然沒能一同拍MV但拍了LIVE CLIP，過程10CM相當照顧她們，一起拍到了凌晨，為此她們送了禮物感謝。



▼10CM和YOUNG POSSE合照



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