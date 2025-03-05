《背著善宰跑》插曲原唱歌手润荷无预警发表结婚宣言：「遇见了人生中可靠的另一半」

实力女歌手润荷今日透过官咖以手写信的方式传达了自己的结婚消息，粉丝们纷纷献上祝福。

润荷以亲手写下的信透过官咖公开，她表示希望能够率先向所有的Y.holics传达自己的结婚消息，因为遇到了人生中可靠的另一半，於是打算步入礼堂。



润荷也感谢所有粉丝们长久以来给予她的喜爱，也托大家的福，在自己旁徨以及苦恼的青春岁月里，能够突破困境。最后润荷也表示现在的润荷即将成长为更加可靠更加安定的润荷，也将持续为大家的生活送上应援与鼓励，往后日子也请多多照顾。



1988年出生的高润荷，於2004年率先在日本出道，随后在2006年於韩国正式展开歌手活动，透过许多人气歌曲《等待》《密码486》《小鬼-I Cry》《今天分手了》等等获得许多观众们的喜爱，特别是2008年与Epik High合作的歌曲《雨伞》更是人气爆棚，也出现在人气电视剧《背著善宰跑》当中而成为其中一首插曲。



去年润荷也迎来出道20周年，发行了第七张正规专辑，在韩国国内举办了共20场个人演唱会，上个月中旬也在首尔奥林匹克公园完成了安可场的演出。

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