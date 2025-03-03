曾敬驊演出韓國女團YOUNG POSSE feat.10CM MV！MV台灣拍攝製作，劇情反轉引討論！

以電影《返校》、《刻在你心底的名字》成名，近期以Netflix台劇《童話故事下集》再獲討論的台灣演員曾敬驊，演出韓國女團YOUNG POSSE feat.「韓國情歌王子」10CM MV〈COLD〉，受到廣大討論，尤其是劇情，MV在YouTube已破20萬觀看次數。

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YOUNG POSSE的〈COLD〉是專輯同名主打歌，不少人認為MV劇情在眾女團之中很大膽、少數有如此暗黑的情節，穿插的時間線與畫面細節也讓人稱讚燒腦有反轉。簡單來說劇情包含家庭與校園悲劇，還有情人之間的犯罪問題，曾敬驊和Yeonjung（魏延靜）是手足，兩人為了報復離家的爸爸對Doeun（金徒誾）設下圈套，最後一幕他們把Doeun墜樓影片血淋淋傳給爸爸。



MV各國網友熱烈討論，湧入最多的是英語留言，包含「從未見過KPOP團體探索如此黑暗的主題，情節真的很好，YOUNG POSSE每次都讓人吃驚」、「從〈ATE THAT〉到〈COLD〉，YOUNG POSSE絕對知道如何探索不同概念」、「4:32在延靜後面掉下來的鳥是徒誾墜樓的象徵」、「需要更多這樣的MV出現在KPOP」、「在這時代還有近6分鐘且故事情節很好的MV嗎？」。

韓國網友則留言「不是，我看的時候也哭了……不誇張，邊聽邊哽咽，大家演技都很好，和上次的主題完全不同，音樂、概念、實力、外貌一個都不差……」、「以為只是單純的三角關係，直到結局後真的嚇了一跳真的很棒，歌當然也好聽」、「YOUNG POSSE雙重性真的很了不起……從〈ATE THAT〉到〈Cold〉一次回歸就變身了嗎？哇太好了」……等等。韓國論壇Theqoo上網友倒對歌曲本身有較多討論，訝異YOUNG POSSE的風格變身也讚許10CM的靈魂導入。



大家對MV都給予高度評價，那麼是誰拍的呢？MV末尾可看見工作人員全員名單，是台灣團隊製作，取景也在台灣，仔細聽也可聽見延靜的台詞是華語，「嗯，這個」、「欸，我先走了」。導演黃婕妤正是Netflix台劇《愛愛內含光》導演，生涯拍攝過近70支MV，理想混蛋〈我反芻著你留下的寂寞〉、林俊傑〈如果我還剩一件事情可以做〉、孫燕姿〈餘額〉……都出自他手。



台灣網友除了討論製作團隊和取景，曾敬驊當然是最受歡迎的討論對象。先前在Threads上便不時有網友好奇除了劉以豪和許光漢之外，還有什麼樣的演員到韓國發展會受歡迎，非常多人推薦曾敬驊，曾敬驊剛好就有作品端出來，他能否如台灣網友所願再進一步進軍韓國，令人期待。



另外還值得注意的是，YOUNG POSSE整張《Cold》專輯設計還有曲目都和〈Cold〉MV相關，〈Lovestagram〉、〈Blue Dot〉、〈Daddy Don't Leave Me〉、〈Santa Claus Left Me No Goodz〉〈Oskar's Drawing〉，專輯製作團隊顯然是下功夫將整張專輯以完整的故事推出。



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