【韩网热门】最近KBS电视剧里超萌的小朋友！网友：她一出来我就想尖叫，怎么可以这么乖

大家有看《拜托老鹰五兄弟！》了吗？ 最近这位演员萌翻了所有观众！

她就是在剧中饰演尹博（饰 吴范寿）女儿的小朋友！！圆圆的小脸加上大大的眼睛和笑容，不仅迷住了剧里的叔叔、伯伯，也让萤幕外的观众们露出了姨母笑，超级无敌可爱！



KBS 주말 드라마에 나온 너무 귀여운 아기 https://t.co/VmT7grTy0z via @YouTube — yolo (@yolo31320928072) March 6, 2025

韩国网友评论：

1. 每次出现在画面里，我都会尖叫

2. 怎么能这么可爱

3. 每次看到她，心情就会变好

4. 我家也是，每次看到宝宝都会尖叫，羡慕尹博

5. 怎么这么乖啊

6. 能不能单独给宝宝剪辑一个专辑，想看

7. 这就是玩偶啊，太可爱了

8. 一直在笑唉

9. 我们看的直播，家人都沸腾了，宝宝怎么可以这么乖

10. 太可爱了，宝宝

11. 她是不是有前世记忆，怎么被陌生人抱著还能笑得这么甜

12. 宝宝太可爱了，能不能多点她的镜头

13. 感觉只看到背的演员使出了浑身力气在逗宝宝开心

14. 我看了宝宝的IG，她才9个月，太可爱了

15. 可爱到我以为是AI，怎么可以这么乖

16. 换台的时候正好看到她，立刻就停下来了

17. 这就是镜头体质啊

18. 可爱到爆炸

19. 宝宝怎么会笑得这么甜？？ 可爱

20. 真心提问，笑容是AI吗??? 感觉又不是

原文：https://theqoo.net/square/3606315986

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