继柳演锡＆郑敬淏之后！《机医》「秋秋」安恩真也将特别出演《总有一天会机智的实习医生生活》

《总有一天会机智的实习医生生活》是《机智医生生活》系列的衍生剧，由高允贞、申诗雅、韩艺智、姜有锡、郑俊元主演。

该剧是以《机智医生生活》爲背景的律帝医院分院「钟路律济医院」所属妇产科教授和实习医生们真实的医院生活和友情故事。

之前传出《机智医生生活》的「安政源」柳演锡和「金隽婠」郑敬淏将特别出演《总有一天会机智的实习医生生活》。今日（4）有韩媒报导安恩真也将特别出演，tvN方面依旧谨慎回应：「请通过节目确认。」



而安恩真在《机智医生生活》中饰演妇产科第二年住院医师「秋敏荷」一角。秋敏荷积极向喜欢的妇产科助理教授杨硕亨（金大明 饰）表白，两人最终也在一起，个性活泼直率，对工作责任感极强的她，给观众带来趣味和感动，受到很多人的喜爱。再次登场的秋敏荷会讲述怎样的故事，也备受关注！但...不能跟杨硕亨一起出演吗 XD



《总有一天会机智的实习医生生活》由参与《请回答1988》、《机智医生生活》金宋熙作家执笔，《Drama Special－污迹》、《为你心动》李民秀导演执导。 《机智医生生活》和《请回答》系列的申沅昊导演和李佑汀作家也作爲创作者参与其中。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻