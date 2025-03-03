连续两部作品都出演的新演员！《宝物岛》与《流氓读书会》中的朱延宇以及车禹闵

近期刚播毕的人气漫改作品《流氓读书会》，以及最近刚开播就表现不俗的《宝物岛》，都启用了许多新演员，而其中有两位新人演员朱延宇及车禹闵，在两部作品都有相当亮眼的表现。

《流氓读书会》中，主角黄旼炫为了找到能够一起读书的好朋友，在充满了恶霸的校园中靠著拳头打出自己的一片天。剧中他遇见了一位染著金发的「金顺哲」，虽然成为黄旼炫的手下败将，但凶凶的外表下却有一颗善良孝顺的心，与爷爷的感情深厚令人动容，也跟著读书会的成员直到最后一集，演员朱延宇的演出令人印象深刻。



而另外一位车禹闵则是在剧中演出校园最大恶霸「皮韩蔚」，也是涓白派老大的儿子，虽然看起来外型帅气，但却为了称霸校园不惜引发同学间恶意的暴力相向，惟恐天下不乱，最终回他与黄旼炫的对决更是难分难解，相当精采。



而最近刚播出了4集的复仇大戏《宝物岛》，朴炯植所饰演的徐东柱，为了寻求更高的权力而来到大山集团担任常务，并且深得大山集团会长的喜爱。不过与大山集团在利益上有所竞争的检察总长廉老师（许峻豪饰）则处心积虑想除掉徐东柱。在廉老师身边的左右手「天九浩」，就是由演员朱延宇饰演。这一次他染回了黑发，不过在徐东柱落海失踪后，他更奉命找回这个关键人物，因此在剧中出镜率极高。



而演员车禹闵则是演出大山集团会长流落在外的私生子池先愚，会长因为信任徐东柱而只与他分享这个秘密，带著东柱并让他与池先愚建立关系，会长日后希望有机会能够将这孩子迁回自己的户籍名下，但可想而知大山集团内的继承者们都想巩固自己的势力而相当反对，什么都不知道的池先愚也将陷入腥风血雨中。车禹闵在本剧的造型就变得相当乖，没有《流氓读书会》中的狂妄。而车禹闵演员最近也有演出《我们的浪漫电影》，是朴宝英儿时常照顾的体弱多病的邻居小男孩。



两位新人演员在《宝物岛》的表现精彩可期，相信观众们也都期待在更多作品中看到他们的演出。

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