姜河那上刘寅娜节目宣传新电影：继孙锡求之后成为刘寅娜爱情单元中的男主角！

演员姜河那来到刘寅娜的节目《刘寅Radio》担任嘉宾，并与刘寅娜展开多元化的爱情戏码。

今日晚间7点公开的YT频道节目《刘寅Radio》其中一单元《爱情寅娜》邀请了演员姜河那担任主演。曾在2019年MBC「一同来资助」活动中一起录制过有声书的两人，相隔5年后的今日才再度相见，将根据听众们的各种故事来呈现《爱情寅娜》，3月将持续进行一整个月的合作。



姜河那表示看过了之前在《爱情寅娜》中饰演男主角的孙锡求，所以也来到了《刘寅Radio》分享自己的日常生活，以及总是吸引大家津津乐道他的众多美谈的反转魅力，让现场充满笑声。姜河那也不忘宣传自己即将上映的新电影作品《Streaming》剧情描述主角禹相是一位在WAG平台拥有最多订阅者的直播主，偶然卷入了一宗连锁杀人事件，为了获得更刺激性的节目内容，让他产生了野心想更接近事情真相的核心。



姜河那也表示观赏这部电影作品《Streaming》基本上就像是观看了一个半小时的串流节目，拍摄形式相当特别也非常有趣，但必须守住现场感与演技之间的界线，他倾注了相当多的努力。而姜河那也是继吴正世、朴正民、孙锡求等演员们之后，将接续出演《爱情寅娜》单元的男主角，将与刘寅娜演绎出多样的爱情故事。当日的故事是呈现出与平时不同的反转男友，这也是以观衆的真实故事为基础而呈现的，让观众们感到相当有真实感又令人心动。



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