IU首次挑战一人饰二角！新剧《苦尽柑来遇见你》前后两组演员设定公开，Netflix破格尝试「拆分播出」

Netflix剧集《苦尽柑来遇见你》讲述两个在济州岛出生的年轻人长达一生的故事，时间跨度达60年，两名主角的青年和晚年时期分别由不同演员担任，其中IU不仅在前半段饰演女主角，亦将在后半段饰演女主的女儿。

《苦尽柑来遇见你》以「四季」形式讲述於1950年代济州岛出生的爱纯和宽植充满冒险的一生。 这是IU首次出演时代剧，也是2019年《德鲁纳酒店》之后时隔6年之久的连续剧新作。



IU是从歌手转型为演员的代表性明星，先后出演了《梦想高飞》《月之恋人-步步惊心：丽》等多部电视剧，其中在《我的大叔》中扮演生活艰辛、基调沉重的「李至安」，不同於以往的暗黑演技令她进一步获得观众认可。 《苦尽柑来遇见你》是IU与《我打大叔》导演金元锡二度合作，金导在企划阶段就敲定由IU担任女主角，IU也对爱纯这一角色展现出格外的喜爱。



爱纯是一位拥有强大生命力的人物，虽然出生在贫穷的小岛、身处令人沮丧的环境，她仍然顽强地度过一生。 她或许拥有的并不多，但从不因此而感到阴郁，即便无法上学，依然怀抱成为诗人的梦想，是一个聪慧且充满韧性的角色。



这部剧的故事横跨1960年代至2025年，长达60多年的时空背景，以春夏秋冬四幕呈现，贴合剧中角色一生的变迁。 IU与朴宝剑将演绎爱纯与宽植的春夏时光，而文素利与朴海俊则诠释他们的秋冬岁月。值得一提的是，IU还将在后半段饰演成年爱纯的女儿，这也是她出道以来首次挑战一人分饰两角，引发观众的期待与好奇。









《苦尽柑来遇见你》共16集，将以全新形式播出——每周五公开四集，历时四周播毕。 以往以「全集上线」为特色的Netflix，为这部剧首次采取「拆分式」播出方式，将於3月7日公开春季4集。



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