【韩网热门】SM新人Hearts2Hearts《The Chase》《Butterflies》舞台最初公开！网失望：似中小女团

Hearts2Hearts是SM娱乐公司继RIIZE之后时隔两年推出的偶像团体,一共8名成员,包括6名韩国成员JIWOO、YUHA、JUUN、A-NA、IAN、YE-ON,1名印度尼西亚籍成员CARMEN,以及1名韩加双籍成员STELLA。

昨日发布首张单曲专辑《The Chase》出道并举办showcase,首次带来两首新歌《The Chase》《Butterflies》的舞台。



250224 Hearts2Hearts performing 'The Chase' at their Debut Fan Showcase #Hearts2Hearts #하츠투하츠 @Hearts2Hearts pic.twitter.com/XGMF0dr7hx