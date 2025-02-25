【韩网热门】SM新人Hearts2Hearts《The Chase》《Butterflies》舞台最初公开！网失望：似中小女团

Hearts2Hearts是SM娱乐公司继RIIZE之后时隔两年推出的偶像团体，一共8名成员，包括6名韩国成员JIWOO、YUHA、JUUN、A-NA、IAN、YE-ON，1名印度尼西亚籍成员CARMEN，以及1名韩加双籍成员STELLA。

昨日发布首张单曲专辑《The Chase》出道并举办showcase，首次带来两首新歌《The Chase》《Butterflies》的舞台。



韩国网友评论：

1. 很像中小企业的偶像团...

2. 因为缺少李秀满的指导吗？ 感觉很一般

3. 不像SM的手笔，个性去哪了？

4. 歌曲太平淡了，没有明显爆发的部份ᅲᅲ有点可惜

5. 若不是SM的团，这样的出道舞台根本不会有人关注吧

6. 歌曲还是很好听，有梦幻神秘的感觉，舞蹈和表演就没什么魅力...

7. 最近中小企业的歌也很棒，相较之下反而有点追不上中小企业的感觉

8. 编舞动线导致有一位成员总是被遮住，既然如此为什么不做7人组呢？

9. 看到一半就关掉了ᅮᅮ歌曲不抓耳，编舞也很普通，舞台表演为何如此无趣、机械化呢

10. 如果是中小企业的团，这样的歌和舞台根本不会有下一张专辑了，但因为是SM，反正会火的kk

11. 李秀满制定世界观、让成员们至少染不同颜色的头发、起四个字的名字，不是没有理由的啊

12. 看起来CARMEN是主唱耶，哇，又漂亮又有唱功

13. 两首歌都击中我的取向，太喜欢了kk

14. 哇，舞台太棒了，表现得很好！现在的孩子们都好厉害啊。 歌曲虽然淡淡的，但这就是最近的流行趋势

15. SM女团都是这样，刚出道时总是负面评价压倒性的多

出处：https://theqoo.net/hot/3625562067

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