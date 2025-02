【韓網熱門】SM新人Hearts2Hearts《The Chase》《Butterflies》舞台最初公開！網失望：似中小女團

Hearts2Hearts是SM娛樂公司繼RIIZE之後時隔兩年推出的偶像團體,一共8名成員,包括6名韓國成員JIWOO、YUHA、JUUN、A-NA、IAN、YE-ON,1名印尼籍成員CARMEN,以及1名韓加雙籍成員STELLA。

昨日發佈首張單曲專輯《The Chase》出道並舉辦showcase,首次帶來兩首新歌《The Chase》《Butterflies》的舞台。



250224 Hearts2Hearts performing 'The Chase' at their Debut Fan Showcase #Hearts2Hearts #하츠투하츠 @Hearts2Hearts pic.twitter.com/XGMF0dr7hx