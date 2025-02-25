【韓網熱門】SM新人Hearts2Hearts《The Chase》《Butterflies》舞台最初公開！網失望：似中小女團

Hearts2Hearts是SM娛樂公司繼RIIZE之後時隔兩年推出的偶像團體，一共8名成員，包括6名韓國成員JIWOO、YUHA、JUUN、A-NA、IAN、YE-ON，1名印尼籍成員CARMEN，以及1名韓加雙籍成員STELLA。

昨日發佈首張單曲專輯《The Chase》出道並舉辦showcase，首次帶來兩首新歌《The Chase》《Butterflies》的舞台。



韓國網友評論：

1. 很像中小企業的偶像團...

2. 因為缺少李秀滿的指導嗎？ 感覺很一般

3. 不像SM的手筆，個性去哪了？

4. 歌曲太平淡了，沒有明顯爆發的部份ᅲᅲ有點可惜

5. 若不是SM的團，這樣的出道舞台根本不會有人關註吧

6. 歌曲還是很好聽，有夢幻神秘的感覺，舞蹈和表演就沒什麼魅力...

7. 最近中小企業的歌也很棒，相較之下反而有點追不上中小企業的感覺

8. 編舞動線導致有一位成員總是被遮住，既然如此為什麼不做7人組呢？

9. 看到一半就關掉了ᅮᅮ歌曲不抓耳，編舞也很普通，舞台表演為何如此無趣、機械化呢

10. 如果是中小企業的團，這樣的歌和舞台根本不會有下一張專輯了，但因為是SM，反正會紅的kk

11. 李秀滿制定世界觀、讓成員們至少染不同顏色的頭髮、起四個字的名字，不是沒有理由的啊

12. 看起來CARMEN是主唱耶，哇，又漂亮又有唱功

13. 兩首歌都擊中我的取向，太喜歡了kk

14. 哇，舞台太棒了，表現得很好！現在的孩子們都好厲害啊。 歌曲雖然淡淡的，但這就是最近的流行趨勢

15. SM女團都是這樣，剛出道時總是負面評價壓倒性的多

出處：https://theqoo.net/hot/3625562067

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