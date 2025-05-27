【韩网热门】最终登上新闻的某粉丝群体！满屏「ㅋㅋㅋㅋㅋ」:大航海时代

说的就是SEVENTEEN的「克拉CARAT」们CARAT啦！25日为纪念 SEVENTEEN 出道10周年，成员们在首尔盘浦汉江公园潜水桥举办了特别演出「BURST STAGE」在大举行，1小时10分钟带来共12首精彩歌曲，为粉丝献上难忘的纪念表演。 未能抽中签的「克拉」们则组团乘坐「Going Carat」号在汉江上为本名应援！相关场景被「KNN NEWS」播出在了当天的新闻里。

韩国网友评论：

1. 浪漫啊ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

2. 海盗船真的笑死 ᄏᄏᄏ 像大航海时代

3. 快疯了，ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ真的ᄏᄏᄏ从一开始 把椅子挪开开始ᄏᄏᄏ到海盗船都出现了ᄏᄏᄏ这粉丝团真的太好笑，是个浪漫粉丝团ᄏᄏᄏ

4. 真的太羡慕了

5. 但说真的，这是谁都体验不到的经历啊 ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 世界上竟然有这种事 ᄏᄏᄏᄏ

6. Going Carat 号ᄏᄏᄏᄏ真的玩得超开心ᄏᄏᄏᄏ 过著有趣又刺激的生活呢 Carat 们好帅

7. 游艇席位

8. 真的超帅啊 居然搞到游艇团ᄏᄏᄏ

9. 啊海盗船要疯啦ᅲᅲᅲ太可爱又太搞笑ᅲ

10. 浪漫海盗船ᄏᄏᄏᄏ

11. 啊是拿著 Vernon 旗帜的人写的后记ᄏᄏᄏᄏ超有趣

12. 这不是饭圈版的酒店经济学正面教材吗？ ㅋㅋㅋㅋ

13. Y席好像也是这样

14. 超像 《ONE PIECE》（《海贼王》） 笑死ᄏᄏᄏᄏ

15. 好羡慕游艇席啊... 太浪漫了

16. 要疯了吧ᄏᄏᄏᄏ游艇队ᄏᄏᄏᄏ完全没想到ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

17. 成员们应该也看到那些船了吧？？

18. 潜水桥表演就已经很神奇了，直接在游艇上看更是超特别 粉丝们一定超开心

19. 坐游艇追星要疯啦ᄏᄏᄏᄏ这样追星一定超有趣ᄏᄏ

20. 疯狂浪漫ᄏᄏᄏᄏ

21. 哇ᄏᄏᄏᄏ游艇租借好猛啊

22. Going Vernon 号ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

23. 是租游艇吗？？ 好奇大概多少钱ᄏᄏᄏᄏ

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