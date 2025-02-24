韩智恩两部作品《问问星星吧》《流氓读书会》同步播出评价却两极！「总有一天会给出不同的评价」

演员韩智恩的两部作品tvN电视剧《问问星星吧》以及《流氓读书会》同时在不同频道播出，其中一部她饰演恋上李敏镐的富家千金，另一部则是春风化雨的勇敢老师，两种不同面貌让大家更加认识她。

韩智恩日前访谈中被问到同时播出的《问问星星吧》《流氓读书会》都有她出现，不过角色截然不同，是否担心观众们被混淆？韩智恩表示，首先两部作品都能同时与观众们见面，让她相当感恩，也让更多人看见了她的演技表现，感到相当幸福。《问问星星吧》是一部以宇宙太空为题材的电视剧，穿梭於地球与宇宙间的主角们共谱浪漫恋情。本作品光是筹备就花了5年时间，制作费用更高达500亿韩元。《流氓读书会》则是改编自漫画，描述一群想读书的孩子们如何对付校园恶霸，青春热血的作品。



《问问星星吧》剧中韩智恩饰演始终单恋著孔龙（李敏镐饰）的财阀家千金，而在《流氓读书会》中她则饰演支持读书会成员们的老师。接演这两部作品的原因分别为何？她表示选择作品时通常会看剧本，如果角色本身能让她有所共鸣，应该就会决定接演，也认为自己若有了共鸣就能够表现得很好，《问问星星吧》《流氓读书会》都是让她对角色很有共鸣的作品。



《流氓读书会》连续4周占领TVING付费加入者数第1名，收视率从第1集到最终回第10集都表现优异，而《问问星星吧》则由演员李敏镐、孔晓振等大明星演员共同出演，备受期待，首播以3.3%的收视率开始，最终回却以2.5%的屈辱性收视率在23日结束。对於大家对《问问星星吧》的负面评价，韩智恩觉得虽然这部作品是以太空为背景，但剧中想传达的讯息仍是人类的生活故事，也觉得或许过了一段时间大家的评价会有所改变。



而对於《流氓读书会》受到的好评，韩智恩则表示自己没想过这部作品会那么受到欢迎，非常感谢大家的喜爱，她表示通常在现场时都是与前辈或与自己同龄的演员共同拍摄，但《流氓读书会》中合作对象大多是饰演学生的演员们，年纪普遍比较小，原本担心会有代沟，不过在此她也提到多亏了主演黄旼炫，活络现场的气氛，也大赞黄旼炫是一位诚实又正直，并且始终如一的演员。



最后韩智恩表示希望能透过各种作品寻找不同的深度，她的目标是成为一位「持续令人好奇的演员」，她也仍在朝这目标前进，并期待下一部作品中有更深的情感描绘。



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