XODIAC旋风式回归 SING LEO大玩港式潮语冇脱节

港产韩团XODIAC於较早前的14号情人节发布了先行曲《MY LOVE》, 令一众粉丝们大叫甜蜜。而於18号正式发行了第三张单曲专辑《GLOWY DAY》以主打歌《TIME 2 SHINE》再度回归，更随即在昨日(20号)登上MCOUNTDOWN舞台打歌。

香港成员LEO(李傲贤) 於舞台上发生虾碌事件，原扣在他身上的粉红色毛毛装饰於歌曲中段时被他的跳舞动作飞甩，还差点飞到另一香港成员SING(麦骏升)的头上。SING笑说当时正在是他唱的一段，还要忍笑继续唱跳下去。LEO也非常醒目地将毛毛装饰掉到台边，以免大家跣倒。

专辑的英文歌《LOVERS OR JUST FRIENDS》是由香港成员SING和LEO与印尼成员ZAYYAN组成的小分队合唱。因三位都是离乡别井到韩国打拼，经常互相扶持和打气，关系变得非常好，昨日ZAYYAN更在Threads上笑说学识了一个新字Lo Best，粉丝们纷纷估到了是SING和LEO教ZAYYAN港式潮语"老Best"，令人啼笑皆非！

最近SING和LEO在Threads大晒潮语，他们带弦外之音地表示要学识一些潮语才可以回港跟粉丝们和朋友沟通，怕被大家取笑活在平衡时空呢！

MCOUNTDOWN打歌舞台：

https://youtu.be/41d-b7dzguI?si=NvgZ3gocElJ5ZZcg

主打歌《TIME 2 SHINE》MV :

https://youtu.be/nPoL3GwHrEQ?si=J2v9cai9ajkpbCCM

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