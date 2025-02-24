XODIAC旋風式回歸 SING LEO大玩港式潮語冇脫節

港產韓團XODIAC於較早前的14號情人節發佈了先行曲《MY LOVE》, 令一眾粉絲們大叫甜蜜。而於18號正式發行了第三張單曲專輯《GLOWY DAY》以主打歌《TIME 2 SHINE》再度回歸，更隨即在昨日(20號)登上MCOUNTDOWN舞台打歌。

香港成員LEO(李傲賢) 於舞台上發生蝦碌事件，原扣在他身上的粉紅色毛毛裝飾於歌曲中段時被他的跳舞動作飛甩，還差點飛到另一香港成員SING(麥駿昇)的頭上。SING笑說當時正在是他唱的一段，還要忍笑繼續唱跳下去。LEO也非常醒目地將毛毛裝飾掉到台邊，以免大家跣倒。

專輯的英文歌《LOVERS OR JUST FRIENDS》是由香港成員SING和LEO與印尼成員ZAYYAN組成的小分隊合唱。因三位都是離鄉別井到韓國打拼，經常互相扶持和打氣，關係變得非常好，昨日ZAYYAN更在Threads上笑說學識了一個新字Lo Best，粉絲們紛紛估到了是SING和LEO教ZAYYAN港式潮語"老Best"，令人啼笑皆非！

最近SING和LEO在Threads大曬潮語，他們帶弦外之音地表示要學識一些潮語才可以回港跟粉絲們和朋友溝通，怕被大家取笑活在平衡時空呢！

MCOUNTDOWN打歌舞台：

https://youtu.be/41d-b7dzguI?si=NvgZ3gocElJ5ZZcg

主打歌《TIME 2 SHINE》MV :

https://youtu.be/nPoL3GwHrEQ?si=J2v9cai9ajkpbCCM

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