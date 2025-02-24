李敏镐＆孔晓振《问问星星吧》大结局以2.6%低收视落幕！结局超冲击，韩网友：编剧是以什么想法写剧本的？

由「韩流明星」李敏镐和「浪漫喜剧女王」孔晓振主演的《问问星星吧》在开播前就备受期待，但难解的设定和展开却没能抓住观众们的视线。

第1集收视率爲3.3%，仅播出5集就跌至1%左右，之后一直停留在1%至2%左右，未能反弹。23日播出大结局，以2.6%的遗憾收视率落幕。



大结局中，讲述人类首次在太空中成爲父母的孔龙（李敏镐 饰）和伊芙・金（孔晓振 饰）的故事。得知伊芙・金怀孕事实的孔龙，向地面控制中心提出要求登上太空站，伊芙・金在他的帮助下生下健康的女儿「星儿」。



但是...伊芙・金在分娩后因骨盆破裂离开人世，孔龙和太空站队员们一起共同养育新生儿，直到能够再次下到地球爲止。在孩子受到全体队员的喜爱长大的过程中，太空出现不孕手术中心等，人类的未来也迎来转折点。孔龙在太空撒下伊芙・金的骨灰，进行最后的问候「伊芙过世前做了很多事，宇宙是她的子宫，也是她的坟墓」，留下活著的一切都是奇迹的讯息，之后的镜头更把太空衣的连接系绳换成了脐带，与胎儿连接在一起。



而结局再次在韩网引发热烈讨论，韩网友：「一直念叨著子宫」、「编剧是以什么想法写剧本的，听说花了5年时间才写完」、「舍不得500亿...」、「编剧也是女人，还把女人当成什么了？看起来像子宫吗」、「大家收到这个剧本后没有什么想法吗？你不觉得奇怪吗」、「疯狂的结局」、「只留下伤痛和债务的电视剧」、「到底是以什么想法选择剧本的，真的很好奇」、「爲什么非要去太空分娩呢？结果还是女人牺牲了」、「看到这样的台词，谁也没有预想到这部电视剧会灭亡吗」、「看了5分钟左右，简直太糟糕了……到底爲什么制作」等等。



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