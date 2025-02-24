「完美男人」李栋旭离婚三次开发出的新剧《离婚保险》产品预告，幽默公开！李光洙变矮了XD

【影片】从主演李栋旭、李光洙、李主傧和李多熙到导演编剧，全员姓李（Lee，이）的的作品是第一次看到吧！？XD 连宣传预告也相当真实爆笑的展示出来，这档办公室浪漫喜剧真的太让人期待啦。

▼【人寿保险完整预告】全球首款《离婚保险》诞生，我们支持你的第二人生！



广告中，李栋旭饰演Plus损害保险革新商品开发组的保险会计师「罗基俊」对著广告镜头说到：「世上有很多款保险。」像是天然风暴灾害、地震火灾、汽车旅游保险...等等都有，「但这个却没有保险，那就是离婚。」、「保障您的幸褔，离婚保险，Plus损害保险组，为您加油！」



▼宣传预告：李（이）婚保险，我好喜欢这部电视剧离（이）婚保险～



李栋旭饰演开发组的保险会计师「罗基俊」，看似完美专业却经历过三次离婚，下定决心开发出离婚保险。李光洙饰演注重安全的风险调查员「安全万」，性格小心谨慎，在加入离婚保险项目后，展开人生中最大的冒险。



李主傧饰演审核保险的专员「姜汉德」，相信忍耐是人生正确答案，但在经历离婚后，决心成为完全不同的人。李多熙饰演产品开发组的特别顾问、金融数学家「全娜莱」，因价值观差异，在蜜月旅行刚回来就离婚了。



tvN 办公室浪漫喜剧《离婚保险》由电影《爱杀特攻队》的李元锡导演和《御史与祚怡》的李载允编剧合作打造，确定在3月31日20:50（KST）首播。



【完整人物简介，点右侧报导观看】姓「李」的才能加入吗 XD 李栋旭、李光洙、李主傧和李多熙主演「办公室浪漫喜剧」《离婚保险》确定3月31日首播！

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