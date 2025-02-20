金赛纶酒驾后拜访致歉57家受害商户，兼职期间获记者客人鼓励、跑去天台大哭

金赛纶生前因酒驾和反省期间的种种欠考虑行为不断引起争议，一度试图出演话剧复出也因遭到抗议而作罢。 直到骤然离世，支持她的声音才被大众听见。

据韩媒，金赛纶2022年5月酒驾撞毁江南区某道路的栏杆、行道树、变压器，随后逃逸，验血结果酒精浓度超过0.2%。 该事故导致附近57家商户停电，用了3个小时才恢复。

酒驾次日，金赛纶在SNS PO出亲笔道歉信承认错误：「整理事故经过与受害情况后才发表立场，对於这点我深感抱歉。 我在江南造成了公物损坏事故。 当时我处於酒后状态，犯下了严重的错误。 由於我的错误判断与行为，给周边商家的店主、市民以及负责修复的人员等非常多人带来了损失。 我本应更加谨慎、更具责任感地行动，却没能做到。 对此，我由衷地道歉。」



金赛纶不仅口头道歉，还立即走访了57家受害商户，对因事故导致无法使用刷卡服务等问题进行了赔偿。 当时一位店主接受媒体采访时表示「金赛纶亲自来道歉，让我感到非常惊讶」，间接让人感受到了她的诚意。



本月19日播出的Channel A节目《幸福的早晨》，一名娱乐记者分享了在咖啡厅偶遇金赛纶的故事。 记者回忆道，当时有报导说金赛纶的咖啡厅兼职是假的、或说她在博取同情，其实急著本人也抱有一些先入为主的想法。 某一天记者去新沙洞的一家咖啡厅，看到一名正在厨房工作的员工小跑过来，亲切地说：「我来帮您点单，让您久等了吧？」



记者点单后，同行友人说那位员工好像是金赛纶，记者亲眼看到金赛纶确实在做兼职。 记者留下自己的名片并写了一张字条：「其实我也是看了新闻后误会你的人之一，真的很抱歉。 对於外界那些报导，我也想代为道歉。 希望将来有一天，能在更好的时机、更好的地方，以电影为契机与你进行专访。」

之后咖啡厅老板联系了这名记者，告诉她：「金赛纶看到字条之后上去天台哭了很久。」当时三人还约定一起喝茶，记者原本很想私下安慰金赛纶，结果却看到这样的新闻，心里只有震惊。



韩网友感慨，在韩国这个地方，犯错一次就会遭到持续不断的嘲弄，或许只有过世才能获得原谅，希望大家能通过这件事深刻反省网络暴力带给他人尤其是名人的伤害。



此外，金赛纶2023年因酒驾被起诉，最终被判罚款2000万韩元。 去年她试图通过话剧《萝卜泡菜》复出，但由於遭到电话抗议，最终选择退出。2月 16 日下午，金赛纶被发现在首尔城东区的家中去世，享年 25 岁，现场未发现遗书，也没有外部入侵的迹象。 她的遗作是去年11约杀青的独立电影《吉他人》，预计今年5月上映。



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