金賽綸酒駕後拜訪致歉57家受害商戶，兼職期間獲記者客人鼓勵、跑去天台大哭

金賽綸生前因酒駕和反省期間的種種欠考慮行為不斷引起爭議，一度試圖出演話劇復出也因遭到抗議而作罷。 直到驟然離世，支持她的聲音才被大眾聽見。

據韓媒，金賽綸2022年5月酒駕撞毀江南區某道路的欄杆、行道樹、變壓器，隨後逃逸，驗血結果酒精濃度超過0.2%。 該事故導致附近57家商戶停電，用了3個小時才恢復。

酒駕次日，金賽綸在SNS PO出親筆道歉信承認錯誤：「整理事故經過與受害情況後才發表立場，對於這點我深感抱歉。 我在江南造成了公物損壞事故。 當時我處於酒後狀態，犯下了嚴重的錯誤。 由於我的錯誤判斷與行為，給周邊商家的店主、市民以及負責修復的人員等非常多人帶來了損失。 我本應更加謹慎、更具責任感地行動，卻沒能做到。 對此，我由衷地道歉。」



金賽綸不僅口頭道歉，還立即走訪了57家受害商戶，對因事故導致無法使用刷卡服務等問題進行了賠償。 當時一位店主接受媒體採訪時表示「金賽綸親自來道歉，讓我感到非常驚訝」，間接讓人感受到了她的誠意。



本月19日播出的Channel A節目《幸福的早晨》，一名娛樂記者分享了在咖啡廳偶遇金賽綸的故事。 記者回憶道，當時有報導說金賽綸的咖啡廳兼職是假的、或說她在博取同情，其實急著本人也抱有一些先入為主的想法。 某一天記者去新沙洞的一家咖啡廳，看到一名正在廚房工作的員工小跑過來，親切地說：「我來幫您點單，讓您久等了吧？」



記者點單後，同行友人說那位員工好像是金賽綸，記者親眼看到金賽綸確實在做兼職。 記者留下自己的名片並寫了一張字條：「其實我也是看了新聞後誤會妳的人之一，真的很抱歉。 對於外界那些報導，我也想代為道歉。 希望將來有一天，能在更好的時機、更好的地方，以電影為契機與妳進行專訪。」

之後咖啡廳老闆聯繫了這名記者，告訴她：「金賽綸看到字條之後上去天台哭了很久。」當時三人還約定一起喝茶，記者原本很想私下安慰金賽綸，結果卻看到這樣的新聞，心裡只有震驚。



韓網友感慨，在韓國這個地方，犯錯一次就會遭到持續不斷的嘲弄，或許只有過世才能獲得原諒，希望大家能通過這件事深刻反省網絡暴力帶給他人尤其是名人的傷害。



此外，金賽綸2023年因酒駕被起訴，最終被判罰款2000萬韓元。 去年她試圖通過話劇《蘿蔔泡菜》復出，但由於遭到電話抗議，最終選擇退出。2月 16 日下午，金賽綸被發現在首爾城東區的家中去世，享年 25 歲，現場未發現遺書，也沒有外部入侵的跡象。 她的遺作是去年11約殺青的獨立電影《吉他人》，預計今年5月上映。



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