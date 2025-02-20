BLACKPINK强势回归！公布2025年超大规模世界巡演，首度攻入伦敦温布利

YG娱乐於20日透过官方部落格发布《BLACKPINK 2025 WORLD TOUR ANNOUNCEMENT》预告海报，公开了包括韩国、北美、欧洲、日本等多个国家的巡演日程。

根据行程，BLACKPINK将於7月5日与6日在韩国高阳综合运动场主竞技场揭开巡演序幕，随后前往美国洛杉矶、芝加哥、加拿大多伦多、纽约、法国巴黎、义大利米兰、西班牙巴塞隆纳、英国伦敦与日本东京等共10座城市开唱。



虽然完整行程尚未全部公开，但已确认的演出场地全都是可容纳数万观众的巨型体育场（Stadium），让粉丝更加期待。 值得一提的是，BLACKPINK将成为首个登上英国伦敦温布利球场这座「梦幻舞台」的K-POP女艺人，并且也是首个在韩国高阳综合运动场主竞技场举行单独演唱会的K-POP女团，再度刷新纪录。

这次巡演，BLACKPINK将再度与全球顶级音乐人并肩，巡演场地包括洛杉矶SoFi体育场、芝加哥军人球场、多伦多罗杰斯中心、纽约花旗球场、巴黎法兰西体育场、米兰Ippodromo Snai La Maura赛马场、巴塞隆纳孔帕尼斯奥林匹克体育场及东京巨蛋等国际顶级场馆，充分展现其作为全球最顶尖女团的地位与影响力。



YG娱乐表示：「我们正准备一场堪比书写K-POP新历史的『BORN PINK』巡演级别的史无前例的世界巡演，请大家期待即将公开的更多地区和日程。」

同日公开的宣传影片，回顾了BLACKPINK於2023年动员观众超过180万人、创下K-POP女团世界巡演新纪录的「BORN PINK」巡演精彩瞬间。 影片中展现了她们火爆的舞台掌控力，以及全球各地粉丝的热烈应援。 片尾的「AND MORE」字样，更让粉丝期待后续会释出哪些惊喜场次。



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