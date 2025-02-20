「浪漫喜剧之王」朴叙俊回来了！新剧《等待京道》确定搭挡《鱿鱼游戏2》「短发帅妹」元志安！

JTBC新剧《等待京道》是一部浪漫喜剧，讲述20岁、28岁经历两次恋爱后分手，李京道和徐智友作为报导出轨绯闻的记者和绯闻主角的妻子相遇，两人之间热恋的故事。

该剧由《你的倒影》、《欢迎来到王之国》林贤旭导演执导，《男朋友》、《三十九》刘英雅编剧执笔，确定由朴叙俊、元志安主演。

朴叙俊饰演东云日报演艺部记者「李京道」，是个平凡、没有过人之处的上班族。因为初恋丈夫的出轨绯闻，和曾经相爱过的前女友再度重逢，陷入更加戏剧化的日常生活。



元志安饰演李京道（朴叙俊 饰）的初恋「徐智友」一角，以美丽的外貌和毫无顾忌的态度受到大众关注，是时装品牌「Jarim Apparel」的二女儿，也是个麻烦制造者。因丈夫目中无人而暗地里伤脑筋时，因前男友报导出轨绯闻，最终导致离婚...



李京道和徐智友在青涩的青春开始恋爱、经历真挚又火辣的恋爱，之后经历心碎的离别又重新找回旧爱。通过电视剧《她很漂亮》、《三流之路》、《金秘书为何那样》等跻身「浪漫喜剧之王」行列的朴叙俊，通过新剧《等待京道》会掀起怎样的罗曼史综合症？在《鱿鱼游戏2》中引发关注的380号「短发帅妹」元志安，会和朴叙俊擦出什么化学反应？也备受关注！



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