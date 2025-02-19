《我的完美秘书》李浚赫首度来台尝美食「好想把蛋饼带回韩国」镜头前致敬大导演李安

近期因演出韩剧《我的完美秘书》人气大涨的演员李浚赫，受台湾播出平台邀请而来台与媒体及幸运粉丝们见面，个性相当容易紧张的李浚赫，今日上台也直呼心脏快爆炸了，对於各种提问也细腻回应，并且始终温柔害羞微笑著。更大赞台湾的蛋饼好好吃，希望可以打包带回韩国。

由於《我的完美秘书》电视剧中的角色深植人心，不管在育儿、料理与工作都一把罩，让他被称为「完美老公」，李浚赫对於这个称号相当感谢，更说是取这外号的人一定以温暖的视线看待他，非常感谢大家热情的迎接。而他的白皙皮肤也被称为是「香草牛奶天使」，让他露出相当害羞的表情，这两个称号当中他比较希望被称为哪一个呢？李浚赫选择了前者「完美老公」。



李浚赫出道20年，演出了大大小小的戏剧作品与各种角色，对於浪漫演技曾表示没有自信。他表示总是希望能够演出一些很特别的人物，不过渐渐的，所谓的特别人物也不再特别，於是他接到《我的完美秘书》提案后，也决定挑战看看这个秘书的角色。现在因为电视剧大受欢迎，李浚赫来台也感受到自己的人气，让他笑著说「应该要早点接演这部戏，早点来台湾的！」



对於《我的完美秘书》中哪一部分最接近李浚赫本人呢？他笑著说是「声音」，原来李浚赫为了演出不同角色也会使用不同声音来念台词，而在《我的完美秘书》中，他终於使用自己原本的声音来演出刘恩浩这个角色。不过他也笑说自己虽然很喜欢打扫整理房子，也很喜欢做料理招待朋友，但没办法做到像剧中的刘Daddy那样每天把家里整理得一尘不染。



提到自己喜爱的台湾电影与导演，他提到了《不能说的秘密》以及《听说》，最喜欢的导演则是李安，他还说或许李安导演也会看到这段影片，所以他就说了许多自己对於李安作品的感受，细数自己看了《断背山》《少年Pi的奇幻漂流》《色戒》等等，给了他许多不同的启发。



今日也特别抽出40位幸运粉丝参与记者会，大家手中拿著李浚赫所的著作「再见爆米花」纪念他狗狗的绘本，他也表示其实原本只是为了抒发自己心情而制作的，没想到意外得到大家的共鸣，有机会也希望再度成为绘本作家。他更一一满足粉丝们的提问，问到他是否会来台举办见面会？他更用手指著台下说：「我们公司代表在那边，可以找他谈谈喔！」透露相当期待再度来台举办见面会的心情。



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