SEVENTEEN Hoshi & Woozi组小分队3月1日发新曲！

男团SEVENTEEN'成员Hoshi和Woozi组成的小分队将在3月10日通过发布单曲《BEAM》。

日前，他们通过官方社交媒体上公开了新歌的概念预告，预告通过标志动画展示了强烈的氛围，黑白画面交替展示了光与暗的感官演绎，视觉效果十分吸引人。 影片最后公开了《BEAM》的发布日期，激发了粉丝的期待。



专辑名《BEAM》代表了从Hoshi和Woozi身上释放出的光，从练习生时期到现在他们已经积累了许多经验，将这一切通过不同的光线展现出来。 Hoshi和Woozi曾在2017年SEVENTEEN发行的第2张常规专辑中合作过歌曲《날 쏘고 가라》（《射箭而去》）大展歌唱实力，两人作为1996年出生的同龄人展现了极佳的化学反应。



SEVENTEEN之前也推出过各种不同的小分队，如BSS（胜寛、DK、Hoshi）、净汉X圆佑等，成功地吸引了大众和粉丝的关注。



此外，SEVENTEEN将在3月20日、21日举行「SEVENTEEN in CARAT LAND」粉丝见面会，并将在4月和5月继续在日本开展活动。

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