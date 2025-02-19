《我的完美秘书》李浚赫帅脸「霸占」时尚杂志封面！爆红后工作量变多：经常提醒自己「不要得意忘形」

出道18年才爆红，熬了9年才当上男主的《我的完美秘书》李浚赫，早前还在好奇《现在拨打的电话》柳演锡火到国外是何滋味，如今自己也是真正体验到了。

成为大势后的第一步就是拍摄时尚杂志，日前「人体闹钟」、「爹系男友」李浚赫就登上了时尚杂志《ELLE MAN》的封面。无论是服装的搭配、造型的塑造，还是气场的展现，都呈现出了一种独特的魅力。他的眼神、肢体语言和表情都非常到位，既展现了型男魅力，又让人感受到他作为演员的深厚内涵和个人特色。



在拍摄后的采访中，被问及是否感受到民众的热烈关注，李浚赫表示：「因为下一个拍摄已经开始，所以现在非常忙碌，但我确实感觉到工作变得更多了，比起我自己，感觉工作人员和周围的人更开心，而我总是提醒自己『不要得意忘形』，那时候我就觉得，作品可能做得不错。」



对於在《我的完美秘书》中饰演父亲角色，李浚赫称：「我认为这部作品并不是展示育儿现实的剧集，现实中确实有些作品通过揭露现实并指出需要改变的部份来传递某些资讯，也有一些作品则展示了蓝图愿景，还有一些则是通过梦幻的情节来提供一种让人振奋的力量，呈现出我们需要前进的『理想』，这次的作品就属於最后一种类型。」



在温和和从容的表情背后，李浚赫是一个擅长「冲锋」和「突破」的人。当被问到在近20年的演艺生涯中是如何推动自己前进时，他回答：「我其实是把角色与自己彻底分开来看待。实际上我本身是有些害怕站到台前的，但我觉得就像这次拍摄一样，无论是作品中的角色，还是拿著花的李浚赫，我都能在这些过程中重新被发掘或塑造出来。作为电影迷，我很享受解读画面中所蕴含的意义。 从这种角度来看，当我客观地解读框架内的李浚赫时，会觉很有趣。通过共同的目标，创造并传达一些前所未有的抽象东西的过程非常吸引我。或许，这就是我的纯粹动力。」

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