「朴恩斌」的全新挑战！在Disney+医学惊悚剧《狂医魔徒》中，成为为手术不择手段的天才医生～

Disney+在今年（2025）首部的原创医学惊悚剧《狂医魔徒》备受瞩目，特别是朴恩斌首次挑战医生角色，展开强烈的演技变身，掀起热烈讨论。





《狂医魔徒》讲述曾经是前途无量的天才医生「郑世玉」，与让自己坠入深渊的恩师「崔德熙」（薛景求 饰）重逢后，展开一场激烈对峙的故事。朴恩斌在《非常律师禹英禑》中，完美诠释患有自闭症类群障碍的天才律师「禹英禑」，凭藉此角色夺下第59届百想艺术大赏TV部门大赏。而这次，她将以180度截然不同的形象，带来崭新的演技挑战，吸引了众多网友的关注。



剧中，朴恩斌饰演因为受人尊敬的恩师陷害而跌落谷底的「影子医生」郑世玉。「郑世玉」是一位对大脑著迷、为了手术可以不择手段的天才医生，却因为曾经的师父——由薛景求饰演的「崔德熙」——被剥夺医师执照，从此成为隐身於医疗界的影子医生。这部作品不仅是她首次挑战医生角色，还将透过与「崔德熙」的激烈对抗，使剧情张力达到巅峰。



公开的多张剧照展现了郑世玉的多重面貌，包括身穿染血手术服、专注执刀的场景，凌厉眼神震慑对手的瞬间，以及压抑不住情感、痛哭失声的场面。朴恩斌将细腻诠释这位影子医生隐藏身分、过著危险人生的角色，其疯狂与执著的细节演绎，预示著又一个代表性角色的诞生。





导演金政炫表示：「朴恩斌透过扎实的演技，成功塑造出与她以往形象截然不同的『郑世玉』，观众将看到前所未见的朴恩斌。」饰演全球顶尖神经外科医生、也是将「郑世玉」逐出医院的恩师「崔德熙」的大前辈薛景求，也对她赞誉有加：「朴恩斌演这种角色？这让我觉得新鲜又有趣，她在决定参演这部作品时，起到了很大的推动作用。」





对此，朴恩斌表示：「角色设定和故事结构都很新奇，让我产生了强烈的表演欲望，希望能够完整呈现郑世玉复杂多变的内心世界。」她的突破性演技转变，无疑让观众更加期待这部作品。

由朴恩斌、薛景求、尹灿荣、朴秉恩（朴丙垠）等韩国实力派演员们携手合作，加上独特的医学惊悚题材，使得《狂医魔徒》备受期待。该剧将於3月19日在 Disney+ 正式上线。



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