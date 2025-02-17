【综合】韩精神科医生评金赛纶离世：「韩国社会像鱿鱼游戏，丢弃犯错和落伍的人！」曾改名兼职却遭辞退、长期看精神科

童星出身的演员金赛纶昨日被发现陈尸家中，得年24岁，警方排除他杀嫌疑。 金赛纶2022年酒驾后暂停演艺活动，反省期间多次引起争议、尝试复出未果，有分析认为，她是被整个韩国社会逼上绝路。

精神科医：应停止毁灭性羞辱

美国耶鲁大学医学院精神医学系助理教授罗钟浩（音）17日在脸书PO文为故人祈福，称酒驾确实是严重错误，如果惩罚过轻是法律体系的问题，但如果一个人因为犯了错误就被完全剥夺东山再起的机会、被彻底驱逐，这样的社会也并不健康：「 我们的社会抛弃犯错或落伍的人，然后若无其事地继续前行，就像一场巨大的《鱿鱼游戏》。」

罗教授指出，一个人的死亡往往是社会、经济、心理、生物等多方面因素交织的结果，但金赛纶的死亡令他强烈感受到她是被「逼到绝境」——金赛纶曾因生计困难去咖啡厅打工，结果连咖啡厅也遭到铺天盖地的恶评攻击。 罗教授：「究竟要失去多少条生命，才会停止这种让人窒息的毁灭性羞辱？ 我们到了应该进行社会性对话与深思的时刻。」



改名兼职屡遭解雇， 经济精神压力大

金赛纶友人昨日接受韩媒采访透露，金赛纶酒驾后改名「金雅任」（音），用这个名字应聘兼职并通过面试在咖啡厅打工，一开始因为戴著眼镜且换了名字而无人发现，后来被拍照PO上网引起争议，便遭到解雇。 而且这种事似乎发生不止一次，友人称：「为了生计至少需要兼职，所以应聘了咖啡厅，但这种情况一再发生，令她十分苦恼。」



该友人还透露，金赛纶一直没放弃演员梦，因为兼职和拍摄日程容易冲突，金赛纶打算和朋友们一起在合井洞附近开咖啡厅，还说要搬去附近。 另一名友人也表示，金赛纶去年11月拍完电影《吉他Man》后一直在讨论如何重启活动，12月见面时也聊了复出的话题。

同时，因为酒驾后承受了太多谣言和恶评、要负担高额违约金，金赛纶抑郁症非常严重、一直在接受精神科治疗，需要周围人照顾。

争议始末

2022年5月，金赛纶酒驾撞毁路边变压器及树木后逃逸、令周围建筑及部份商户停电受损，被判罚款2000万韩元，之后赔偿商户、被经纪公司解约及要求支付违约金，背上数亿韩元债务。 酒驾本身已令金赛纶形象受创，后续的网友爆料和当事人行为亦令舆论难以翻转。



娱记出身Youtuer李振浩2022年底爆料称，金赛纶在酒驾后仅2个月就举办饮酒生日派对。 金赛纶在法庭称生活困顿、卖车支付赔偿金、做兼职维生，却被韩媒起底聘请了6名顶尖律师，遭质疑装可怜卖惨。 随后她在IG PO出咖啡厅兼职照，但被网友质疑摆拍，称装束举止不符合卫生规定。 去年《泪之女王》热播时，金赛纶又PO出与主演金秀贤的亲密贴脸合照、随后删除，金秀贤所属社立即否认恋爱传闻、称是过去同属一个经纪公司时所拍摄，且无法知晓金赛纶此举的意图。



去年4月，金赛纶计划通过话剧《萝卜泡菜》复出，再次引发争议，两天后剧组宣布因金赛纶的健康状况取消其选角。 随后金赛纶通过IG限动分享影片「因为不抱歉而抱歉」「就不能到底为止吗？」，疑似藉此表达不满，令网友认为她不够成熟、感到惋惜。

9岁出道养家，24岁人生定格

金赛纶自幼父母离异、遭父亲弃养，与母亲和两个妹妹相依为命。 而母亲经济困难且患有抑郁症，一度想带著3个小孩一起跳楼，金赛纶哭喊认错才捡回一命。 为了养家，金赛纶9岁出道当演员，拍了不少没人愿意接的恐怖片等题材、一度被称为「19禁专门童星」，饰演的角色多是被殴打、患有重病、被遗弃变成孤儿、父母有障碍等等，直到和元彬合作电影《大叔》情况才有改善。





然而出名后的金赛纶在学校遭到霸凌排挤，鞋子经常被藏起、只能光脚走回家，回家路上的滑梯写满辱骂，获邀参加生日聚会、去了却发现空无一人等等。

作为家中经济支柱，金赛纶暂停演艺活动后做了各种尝试来维持收入。 去年3月，韩媒称金赛纶为四五名临时演员及希望从事表演的学生做演技指导，藉此补贴生活费。 去年7月，韩媒称金赛纶在首尔圣水洞某咖啡厅当上经理，成为正式职员，工作十分认真。



昨日下午，金赛纶被约好见面的友人发现陈尸家中，警方认为没有外部入侵痕迹且未发现遗书，将按照「变死事件」（意外或自杀）处理。 金赛纶的灵堂设在首尔峨山医院殡仪馆，葬礼将於19日举行。



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