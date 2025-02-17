Super Junior &棒棒堂「KKBOX风云榜」将再遇！14年前《强心脏》曾尬舞，利特小煜撞脸

台湾音源平台KKBOX日前公布了「第20届KKBOX风云榜」表演嘉宾名单，同时有长期霸榜的韩团Super Junior两组小分队D&E与L.S.S.，还有台湾近期重组的男团Lollipop 棒棒堂，不少网友都联想了这两支韩台团体曾见面过！

回顾2011年9月17日第233集的《Star King》，Lollipop棒棒堂改组后的Lollipop@F（成员敖犬、小煜、威廉、阿纬）以台湾最红本土团体之姿，远赴韩国与台湾最红韩国男团Super Junior（出席成员利特、银赫、晟敏、厉旭）同台，Lollipop@F一登场就秀Super Junior歌舞搭配特技引来掌声，Super Junior也不遑多让，双方各种较劲。



最经典的应该是双方都有「搞笑魂」，阿纬穿桃红色短裤大跳少女时代〈说出你的愿望〉又展现招牌的「大风车」舞技了，以及敖犬跳麦可杰克森舞中途掉鞋子，Super Junior和Lollipop@F各种「奇妙乱舞」都现……



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还有，很早就在网路传开「撞脸」的小煜和利特，终於见面了！当年Lollipop@F在香港流行音乐节和Super Junior-M相遇时，四人后台和晟敏、始源、Henry闲聊，始源听到小煜像利特也张大眼睛惊呼了一下。而更早Lollipop@F前身Lollipop棒棒堂时期，敖犬就曾和王子在《模范棒棒堂》Kuso过Super Junior，小煜被cue时模仿利特的表情维妙维肖。



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Lollipop@F目前和JPM的小杰与王子重组回完整体六人的Lollipop棒棒堂，首个回归舞台就是第20届KKBOX风云榜，见到他们和Super Junior-D&E、L.S.S.都在表演嘉宾名单，一些网友都很期待双方再见呢！小煜也收到粉丝的期待，他回应「我何德何能」，来吧！棒棒堂团体综艺《来吧！哪里怕》也发出旧照引起共鸣。



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