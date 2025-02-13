韩善伙参演电影《教师实习》，变「实习生」

演员韩善伙（韩善花）正式加盟新电影《教师实习》（《교생실습》）剧组，并已开始拍摄。

《教师实习》讲述了一位满怀热情的未来教师回到母校实习，试图揭开正在全国模拟考试中排名第一的俱乐部少女们的秘密，经历一番艰苦努力的故事，属於喜剧类型的电影。

该片由导演金敏河执导，他曾以新鲜的导演风格和独特的感官触觉开创了恐怖喜剧类型的新篇章，作品《变形女孩与学校怪谈：建校纪念日》广受好评。 此次，他的新作不仅有著更加紧凑的剧情，个性鲜明的角色也让观众充满期待。

韩善伙在《教师实习》中饰演回到母校实习的主角「姜恩京」。 姜恩京是一位充满热情、希望恢复崩塌的教师权威并实现正确教育的未来教师。 在揭开充满诡异气氛的学校俱乐部秘密时，她却意外卷入了一场事件。 韩善伙将通过细腻且充满生动感的演技刻画这个角色，巧妙地结合喜剧与悬疑元素，提升电影的沉浸感。



韩善伙通过电视剧《广告天才李太白》正式开始了她的演艺生涯，之后出演了《不要恋爱要结婚》、《蔷薇色恋人们》、《学校2017》、《救救我2》、《便利店新星》等多部作品，拓宽了她作为演员的戏路。 特别是在她演艺生涯的转捩点—— 《酒鬼都市女人们》中，韩善伙凭藉饰演充满活力、迷人的瑜伽教练「韩智妍」一角，赢得了大众与评论界的一致好评，逐渐赢得了更高的信任度。

去年，她的表现更是大放异彩。 在JTBC电视剧《陪玩的女人》里，韩善伙饰演儿童内容创作者「高恩荷」，以出色表现成功抓住了观众的目光，稳固了自己作为实力女演员的地位。



观众们十分期待她在《教师实习》中带来全新的角色转变，究竟会呈现出怎样的面貌令人期待。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻