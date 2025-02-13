【韩网热门】EXO Kai 增肌照曝光！网友：超想拥有他、肩膀太疯狂了

EXO 成员 Kai（金钟仁）结束社会服务要员代替服役后於近期正式退伍。 据悉Kai在服役期间努力增肌，从原本的65kg增至78kg，theqoo论坛上流传出他身穿背心、露出肌肉的照片，引爆网友尖叫。

韩国网友评论：

1. 体格天生就好，肩膀太疯狂了，我已经不敢看这身体了，听说这种身体没办法跳舞

2. 太火辣了

3. 欧巴欧巴欧巴

4. 变结实了

5. 好想拥有这个男人

7. 增肌好看不好看，每天都在反覆，老实说我喜欢Kai薄肌身材

8. 太适合他了，原本他的骨架就很美

9. 比起瘦弱，这样好看多了

10. 脸比较偏欧美风，有一种夏威夷海警的氛围，帅到差点飙脏话

11. 太棒了吧，我就爱这种

12. 脸是娃娃脸，身材很男人，不是特别搭

13. 请你像牛一样地辛勤工作吧

14. 有一种明明是熟人，却又有点陌生的感觉

15. 很符合EXO气质

16. 肩膀是头围的三倍宽，又是大长腿，胳膊也很长，完全就是西方人的身材

17. 这件背心穿得好

18. 超爱这火辣的胳膊

19. 其他男演员增肌的话都会变更帅，可是很奇怪的是他一点都不适合

20. 65kg的人变78kg，肯定也会长脂肪啊

21. 只要增肌，肩膀也会变宽吗???

22. 应该无法跳舞了吧，会被封印住

原文：https://theqoo.net/square/3610262595

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻